J-Hope de BTS demuestra por qué es el mejor bailarín de k-pop; 5 coreografías que te asombrarán

J-Hope de BTS ha destacado por su actitud, carisma y talento, sobre todo en el baile. A pesar de que no es el bailarín principal de la agrupación de k-pop, el también rapero ha demostrado las aptitudes para esta disciplina. Varias veces ha asombrado a ARMY y a la audiencia con sus coreografías, por eso hoy te presentamos cinco ocasiones en las que dejó a todos con la boca abierta.

Esta mañana la estrella surcoreana se ubicó en las principales tendencias de Twitter, esto debido a que ganó las votaciones de FanPlus, al llevarse la victoria en la categoría Master of Dance Contest, dejando en el segundo lugar a Lee Know, de Stray Kids, y Kai de EXO. Aunque este concurso pudieron votar las fans para elegir al ganador, es indudable el talento de J-Hope.

Hobi, nombre de cariño, ha revelado que en un inicio su padre no estaba muy de acuerdo en que dedicara tanto tiempo al baile. Su papá era maestro, así que prefería que se enfocara en sus estudios, sin embargo hoy en día lo apoya en su carrera artística.

1. Intro: Boy Meets Evil, de BTS

En 2016 el grupo de k-pop anunció su regreso a los escenarios y su álbum WINGS presentando la coreografía de Boy Meets Evil, una de las más complicadas de BTS. El baile fue compuesto por Dylan Mayoral, sin embargo J-Hope se llevó los aplausos al agregarle su toque único.

2. En "Hope On The Street" revela su talento en el popping

Jung Ho-seok, nombre real del artista lanzó una serie de videos llamado Hope On The Street en los que hace diferentes bailes improvisados, tal y como se hace en las batallas callejeras. En una de esas grabaciones, interpretó Make It Right, de Lakita, con la técnica de popping, baile urbano, que se basa en el uso de técnicas musculares y articulares.

3. J-Hope se inspira en Michael Jackson

Durante los ‘Premios MMA 2020, BTS realizó una presentación de la canción “Dynamite”. El show de la agrupación se volvió viral ya que en una parte le rindieron homenaje a Michael Jackson y J-Hope mostró un juego de pies rápido, preciso y limpio en un elegante, tal y como lo hacía el rey del pop.

4. BTS y GOT7 Special Stage MAMA

En 2015, BTS se unió al grupo GOT7 para presentar un número en los MAMA 2015 en Hong Kong. La coreografía fue dirigida por el bailarín principal de GOT7, Yugyeom, y el líder de baile de BTS, J-Hope. Ambos hicieron que las 14 estrellas de k-pop dominaran el escenario con cada movimiento.

5. J-Hope muestra sus habilidades de freestyle

Durante la pandemia y debido a las restricciones, J-Hope retomó los videos de Hope On The Street. En una oportunidad, ARMY pudo disfrutar de una sesión de freestyle con caciones como; Highest In The Room, de Travis Scott; The Only, Normal y Faking It, de Sasha Sloan, e incluso algunos singles de BTS como Love Is Not Over.

mfa