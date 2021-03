BTS: ¿Cuál miembro del grupo de k-pop gana más?; aquí cuántos MILLONES tiene cada uno

El grupo surcoreano, BTS se encuentra en lo que podría ser el acenso de su carrera, pues aunque han trabajado por alrededor de siete años, a penas están siendo tomados en cuenta en premios a nivel internacional como son los Premios Grammy y los Billboard. La banda de k-pop podría ser de las que más millones ganan con la venta de sus álbums, sin embargo, el ingreso que reciben es muy diferente para cada uno.

La boy-band ha batido un montón de récords, incluidos récords mundiales Guinness. Su sencillo "Boy With Luv" rompió tres récords. En tanto, Map of the Soul: 7 que lanzó en 2020 se convirtió en su cuarto álbum número uno en la lista Billboard Top 200 y apenas este año fue declarado el álbum más vendido.

De acuerdo a un estudio del Instituto de Investigación Hyundai (a través de South China Morning Post), BTS vale más de 3.6 mil millones de dólares al año para su economía nacional. Como dato adicional, uno de cada 13 turistas extranjeros visitó Corea del Sur en 2017 gracias a la banda.

BTS fue nominado por primera vez a los Grammys por Dynamite Foto: Instagram

La banda no sólo genera ingresos por sus giras mundiales, discos vendidos y sencillos, sino que también escriben y producen música. Además, reciben dinero de las campañas en las que trabajan, por lo que la fortuna que maneja cada uno es diferente, ya que no siempre trabajan los siete juntos.

¿Quién gana más?

Jin: El miembro más grande tiene un ingreso neto de ocho millones de dólares, los que gana por medio de sus créditos de producción y escritura en algunos de los álbumes de la banda, además de sus lanzamientos musicales y giras. También es un empresario pues abrió un restaurante de estilo japonés en Corea del Sur con su hermano.

V: Taehyung es otro de los que la mayor parte de su patrimonio lo consiguió con la agrupación BTS. Sin embargo, a diferencia de sus compañeros, incursionó en la actuación consiguiendo un papel secundario en el drama histórico Hwarang: The Poet Warrior Youth, logrando que su patrimonio neto es de ocho millones de dólares.

Jungkook: El menor de los integrantes de la boyband tiene un ingreso de neto estimado de 10 millones dólares. Esto por su participación en la producción de canciones como "Love is Not Over" y "Magic Shop". También ha aparecido en varios programas de televisión coreanos como Flower Crew y Celebrity Bromance.

Jimin: El cantante y bailarín, ha obtenido el respaldo de grandes marcas como Puma, Coca-Cola y Hyundai Motors, por lo que ha acumulado un valor estimado de 10 millones de dólares.

RM: El líder de BTS, también es escritor y compositor. Tiene créditos de escritura en más de 130 canciones, por lo que gracias a esto y su participación en el OST de ‘Fantastic Four’ tiene ingresos por un valor neto estimado de entre 10 y 12 millones.

El éxito BTS ha beneficiado a la economía coreana

Suga: El rapero, productor y compositor de BTS y otros artistas como Suran y Lee So-ra. Tiene créditos en más de 70 canciones y también ha lanzado un par de mixtape en solitario como Agust D. Su valor estimado es de 15 millones.

J-Hope: Sorprendentemente el bailarín y rapero de la agrupación de K-pop es el que más dinero tiene, pues su ingreso neto estimado es de 15 millones de dólares. Esto lo logró por participar en la creación de música para BTS, como solista y para otros artistas, por ejemplo, apareció en la canción "Animal" de Jo Kwon en 2012. En 2018, J-Hope presentó su mixtape en solitario, el álbum llegó al número 19 en su lista de álbumes de rap, convirtiéndolo en el tercer artista coreano en la historia en aparecer en la lista.

mfa