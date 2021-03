BTS ¿Cuántos PREMIOS INTERNACIONALES tiene el grupo de k-pop?

BTS esta vez no salió vencedor durante los Premios Grammy 2021, pues su tema Dynamite perdió frente Rain on me de Ariana Grande y Lady Gaga. Aunque este hubiera representado un logró muy importante para el grupo de k-pop, y para ARMY, la realidad es que la agrupación ha sido reconocida múltiples de veces a nivel internacional.

La agrupación debutó en Corea del Sur el 13 de junio del 2013 como "Bangtan Boys" que significa "Chicos a prueba de balas", sin embargo, son más conocidos con el acrónimo BTS. Big Hit Entertainment, compañía del grupo, eligió a los cuatro vocalistas Jin, Jimin, V y Jungkook, y a los tres raperos Suga, J-Hope y RM, como miembros. Rap Monster, quien después sería RM, es el líder de la boy-band.

En su país de origen han ganado la mayoría de las premiaciones. Asimismo en el continente asiático ha sido reconocido por la academia de la música en la región.

American Music Awards:

2018- Artista social favorito

2019- Dúo o grupo pop/rock favorito/ Artista social favorito/ Gira del año

2020- Artista social favorito/ Dúo o grupo pop/rock favorito

The Asian Awards

2018- Logro excepcional en la música

BBC Radio1 Teen Awards

2018-Mejor grupo internacional/ Estrella de redes sociales

Billboard Music Awards

2017- Mejor artista social

2018- Mejor artista social

2019 Mejor dúo/grupo

2019- Mejor artista social

2020- Mejor artista social

E! People's Choice Awards

2018- Grupo del año / Video musical del año con «Idol»/ Celebridad social del año Canción del año con «Idol»

2020- El álbum de 2020 con Map of the Soul: 7/ El grupo de 2020/ El video musical de 2020 con «Dynamite»/ La canción de 2020

IFPI Awards

2021- Ventas globales de álbum en todos los formatos con Map of the Soul: 7/ Ventas globales de álbum/ Artista global de 2020

iHeartRadio Music Awards

2018- Mejor boy band / Mejor ejército de fanáticos

2019- Mejor ejército de fanáticos

2020. Mejor ejército de fanáticos /Mejor video musical

MTV Millennial Awards

2018- Fandom del año/ Revolución K-Pop

2019- Explosión K-Pop/ Fandom del año

MTV Video Music Awards

2019- Mejor grupo/ Mejor video K-Pop con Boy with Luv/

2020Mejor coreografía con «On»/ Mejor grupo/ Mejor video K-Pop con «On»/ Mejor video pop «On»

Nickelodeon Kids' Choice Awards

2018-Estrella musical global favorita

2020- Grupo musical favorito

2021_ Estrella musical global favorita/ Grupo musical favorito.

Spotify Awards

2020- Artista de K-pop más escuchado (masculino)

Teen Choice Awards