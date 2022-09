Pablo Lyle: La jueza llama a testigo clave del caso y da opción de cambiar el idioma durante el proceso

La jueza que presidirá el juicio por presunto homicidio de Pablo Lyle ha sido estricta en seleccionar a las personas que integrarán al jurado del caso, pero además de ello, ha sido precisa en buscar a los testigos del incidente que ha mantenido al mexicano en prisión domiciliaria en Miami desde abril de 2019.

Por tal motivo, Marisa Tinkler Mendez externó su molestia al enterarse, gracias a la defensa de Pablo, que la policía que arrestó al actor no había sido tomada en cuenta por la fiscalía para formar parte de la lista de testigos.

“No necesito justificaciones, necesito saber dónde está. No me importa (sus excusas). No creo que quiera hacer eso, creo que lo que va a hacer es tomar el teléfono y contactará a la oficial y le va a decir cuándo se necesita su presencia aquí, que es ahora mismo”, dijo Tinkler Mendez.

Horas más tarde, la Sargento Delgado apareció en el lugar, por lo que la jueza expresó: “Entiendo que es complicado y que es inesperado, pero esta situación se presentó por el retraso extremo de información proporcionada por el Estado para ser incluida como parte de ese grupo”.

Pablo Lyle se enfrenta al idioma local en el juicio

Por otra parte, Tinkler Mendez decidió cuestionar al intérprete sobre las barreras del idioma y la forma en que deseaba que el juicio se desarrollara en este sentido. “Es sumamente importante que el señor Lyle se sienta lo más cómodo posible”, dijo la jueza.

Por su parte, Pablo confesó tener dominio del idioma local, pero no descartó recibir ayuda en dado caso de que algún término le sea difícil de comprender.

“Mi lengua materna es el español, pero sí hablo inglés, entiendo y me siento cómodo con el idioma, si pudiera ser ayudado por una intérprete en caso de que no entienda algo en específico, sería de mucha ayuda. Pero no sería algo de tiempo completo”, manifestó.

Finalmente, el programa Ventaneando reveló que tras 9 horas se eligieron a 10 personas que formarán los miembros del jurado, de los cuales seis serán los principales y los demás suplentes. A su vez cuatro de ellos son afroamericano, dos latinos y los restantes de origen anglosajón.

