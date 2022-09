Adam Levine responde a la acusación de infidelidad con una joven modelo: “Crucé la línea”

El matrimonio de Adam Levine y Behati Prinsloo fue considerado uno de los más estables del espectáculo, pero todo eso terminó luego de que este lunes la modelo Sumner Stroh revelara el romance que sostuvo con el cantante durante un año, algo ante lo que decidió no quedarse callado y admitió haber cometido un error.

El vocalista de Maroon 5 y la modelo comenzaron su noviazgo en 2012 y dos años más tarde llegaron al altar, ahora esperan la llegada de su tercer hijo junto a los dos que ya tienen: Dusty Rose, de 5 años, y Gio Grace, de 4 años. Sin embargo, la tierna noticia se vio opacada por la supuesta infidelidad de Levine que habría ocurrido hace algunos años.

Adam Levine y Behati Prinsloo. Foto: IG @behatiprinsloo

En entrevista para TMZ, Adam Levine admitió haber cometido un error y aseguró que en algún punto su conversación con Stroh fue inapropiada, por lo que ya tomó medidas para remediarlo con su familia. Aunque puntualizó en que no le fue infiel a la modelo de Victoria's Secret.

"Usé un mal juicio al hablar con alguien que no fuera mi esposa, de una forma coqueta. No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida (…) Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa, fue el mayor error que pude cometer. Nunca lo haré. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos y lo superaremos juntos”, detalló.

Pruebas de infidelidad

Con un video a través de TikTok la modelo Sumner Stroh compartió su versión y aseguró que durante un tiempo contempló hacer público su romance por el engaño de Levine al asegurar que no continuaba la relación con su esposa, pero ahora pidió perdón y señaló que son Behati y sus hijos quienes son los verdaderos afectados por el amorío.

“Me siento avergonzada, estuve involucrada con un hombre con tanta falta de conciencia y respeto”, dijo la también influencer de 23 años de edad al mostrar supuestos mensajes que el cantante le enviaba. Además, aseguró que en aquel momento era “joven e ingenua” por lo que fue fácilmente manipulable.

También compartió otro mensaje enviado por el intérprete de “Sugar” tras varios meses de no tener contacto con Stroh, en éste le propone nombrar a su bebé como ella: “Ok, una pregunta seria. Voy a tener otro bebé y si es niño, realmente quiero llamarlo Summer, ¿estás de acuerdo con eso?”.

La joven indicó que confío los detalles de su romance con Adam Levine a algunos amigos cercanos, quienes la traicionaron y amenazaron con vender la información a importantes medios para que se difundiera sino les pagaba una fuerte suma de dinero, motivo por el que decidió dar su versión.

SIGUE LEYENDO:

Vocalista de Hombres G se queja de Maroon 5; uno de los integrantes tuvo sexo "como un loco" en el mismo hotel

Marc Anthony y Adam Levine juntos y tomando tequila; la FOTO que enloqueció a sus fans