Vocalista de Hombres G se queja de Maroon 5; uno de los integrantes tuvo sexo "como un loco" en el mismo hotel

Este fin de semana se llevó a cabo una nueva edición del festival Pa'l Norte. David Summers se presentó con su banda, Hombres G, en el evento realizado en el Parque Fundidora, en Monterrey. Durante su estancia en Nuevo León, el cantante se quejó de Maroon 5, pues uno de los integrantes tuvo sexo ruidoso en el mismo hotel.

Tecate Pa'l Norte se ha consolidado como uno de los mejores festivales en México. Durante el viernes 1 y sábado 2 de abril, los asistentes pudieron disfrutar de bandas como Los Fabulosos Cadillacs, The Libertines, Papa Roach y Simple Plan, además de actos sorpresa como Moderatto, Danna Paola, Big Boy, Hanson y Caballo Dorado.

"Está follando como un loco"

A través de su cuenta de Twitter, David Summers, vocalista de Hombres G, contó que compartió el mismo hotel que Maroon 5. Sin embargo, su experiencia no fue para nada placentera, pues detalló que uno de los miembros de la banda integrada por Adam Levine no lo dejó dormir por tener sexo "como un loco". No obstante, no reveló quién fue.

"Estoy en mi habitación del hotel y tengo, pared con pared, a uno de Maroon Five. Está follando como un loco… creo que me va a dar la nochecita", escribió el músico español de 58 años, seguido de dos emojis con caritas enojadas.

Reacciones

Como era de esperarse, usuarios en la red social reaccionaron a su queja. Mientras algunas personas lo tomaron con humor, otras le hicieron saber que alguna vez vez fue joven y le tocó estar en la misma posición que el miembro de la agrupación estadounidense.

"Cuántas veces lo habrás hecho tú con su edad y habrás enfadado al abuelete de la habitación de al lado. Anoche se cambiaron las tornas (los lugares)", escribió un internauta.

Otros más aprovecharon la oportunidad para jugar con la letra de las canciones de Hombres G, cambiando la lírica de la emblemática "Devuélveme a mi chica".

"Están follando en la habitación, Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un Maroon cinco, tiene un Ford fiesta blanco y un jersey amarillo", escribió uno. "Sufre, Maroon... Devuélveme", remató otro.

Alejado de las opiniones dividas que generó en Twitter, en otro tuit, David Summers aseguró que su presentación en el Tecate Pa'l Norte fue una "noche espectacular". Además, agradeció a sus fanáticos y fanáticas por el cariño a lo largo de los años.

"Volvemos a casa después de una gira inolvidable. 35 días recorriendo Estados Unidos y cerrando con esta noche espectacular en Monterrey. Gracias a todos los fans por vuestro cariño eterno que nos ha dado la vida durante 40 años. We'll be back! Junio 2022".

Sigue leyendo:

Raúl Velasco no quería a los Hombres G en “Siempre en Domingo” por este fuerte motivo

Danna Paola sorprende en Pa'l Norte y luce el outfit perfecto para ser la reina de la noche | VIDEO