Eugenio Derbez trabajó con el hijo de Pedro Infante en ésta película del Cine Mexicano

El Cine Mexicano le ha abierto las puestas a grandes personalidades del mundo del espectáculo, una de ellas es Eugenio Derbez, quien este 2 de septiembre celebra 61 años de vida. El cómico es recordado por su trabajo en la televisión, así como por "No se aceptan devoluciones" en la pantalla grande, sin embargo, pocos tienen en la memoria sus primeras películas, en donde compartió créditos con destacadas figuras, por ejemplo la cinta que hizo con Pedro Infante Jr.

Eugenio Derbez pertenece a una dinastía de actores, ya que es hijo de la diva de la Época de Oro del Cine Mexicano, Silvia Derbez, quien era considerada una de las más bellas, simpáticas y profesionales de la industria. El actor comenzó su carrera en 1981 al ser parte de la serie de televisión "¡¡Cachún cachún ra ra!!", de donde salieron varios talentos; en tanto, en el cine hizo su primera aparición en la película "Por un vestido de novia".

Eugenio Derbez trabajo con Pedro Infante Jr.

En 1983, el director Arturo Martínez le dio un pequeño papel al hijo de la primera actriz de cine y televisión en la película "Por un vestido de novia", la cual estaba estelarizada por Rodolfo de Anda, Mónica Prado, Arturo Martínez (hijo) y la actuación especial de Ana Luisa Peluffo, así como Pedro Infante Jr., quien era hijo de la leyenda de la cinematografía nacional y cantante de regional mexicano, Pedro Infante.

"Por un vestido de novia" fue protagonizada por Pedro Infante Jr. Foto: Especial

El hijo del "ídolo de México" ya tenía una larga trayectoria, pues había debutado en 1975 con la película "El agente viajero", y en menos de una década ya había filmado más de 20 largometrajes, la mayoría de ellos del llamado western mexicano o cine de vaqueros. De esta forma, el joven actor demostró que había heredado el talento de su papá, pues también poseía la pasión por cantar.

Infante Jr. protagonizó esta película de Arturo Martínez, la cual contaba la historia de dos antiguos amigos, separados y enemistados por una mujer caprichosa y manipuladora llamada Marcela, quien después de andar con uno de ellos, que deja el pueblo para atrapar a un peligroso bandido, comenzó a salir con el otro, logrando separarlos y enfrentarlos en un duelo a muerte.

Eugenio Derbez hizo una de sus primeras películas 1983 Foto: Captura de pantalla

Esta cinta forma parte del largo repertorio de un total de 92 proyectos del hijo del cantante de "Cien años", quien a pesar de tener una carrera exitosa hasta los 90, el 1 de abril del 2009 decidió quitarse la vida. Aunque en un principio se dijo que había fallecido por complicaciones pulmonares, después se reveló que el artista de 59 años murió tras recibir 12 puñaladas en estómago, algo que impactó al mundo del entretenimiento.

En tanto, "Por un vestido de novia" no fue la cinta más destacada de Eugenio Derbez, por lo que no es recordada por sus fanáticos. Por otra parte, años más tarde se lanzó a la fama internacional al protagonizar y producir el filme "No se aceptan devoluciones", el cual le abrió las puertas para participar en Hollywood, en donde ha comenzado a llamar la atención con cintas como "CODA", la cual se llevó un Óscar.

SIGUE LEYENDO:

Eugenio Derbez reaparece en redes tras cirugía: confirma que está sedado y no puede responder mensajes

Eugenio Derbez: ¿Qué le pasó al cómico mexicano y cuál es su estado de salud?