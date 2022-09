Eugenio Derbez reaparece en redes tras cirugía: confirma que está sedado y no puede responder mensajes

Durante esta semana, el comediante, actor y productor, Eugenio Derbez se convirtió en tema de conversación en la industria de la farándula después de que su esposa, Alessandra Rosaldo confirmara que sufrió un fuerte accidente que lo obligó a ser operado de emergencia.

En un primer comunicado, la cantante detalló que su esposo ingresaría a un hospital para someterse a una complicada cirugía que no representaba algún riesgo para su salud. Además, pidió a los seguidores y medios de comunicación no caer en especulaciones sobre la salud del comediante.

Tras varias horas en incertidumbre, el pasado miércoles 31 de agosto Alessandra Rosaldo reapareció en redes sociales con un nuevo comunicado en el que decía que el protagonista de La Familia P.Luche salió de la cirugía y afortunadamente todo marcha bien. También dijo que actualmente estará en proceso de recuperación.

Eugenio Derbez reaparece en redes sociales

Después de varios días alejado de sus redes sociales, hace unas horas Eugenio Derbez registró nueva actividad en redes sociales al compartir un comunicado en el que se brindaron mayores detalles sobre su estado de salud tras el fuerte accidente.

Por medio de sus historias, ante sus más de 18 millones de fans, el actor de cine subió un comunicado en el que agradeció las muestras de cariño que ha recibido después de que se confirmara que su estado de salud sufrió una fuerte complicación por un accidente.

En otra parte del escrito se detalló que Eugenio Derbez -considerado uno de los actores y comediantes más famosos en México- está sedado, por lo que no ha podido leer los mensajes, los cuales responderá cuando sea prudente para su salud.

"Él en este momento está sedado por lo que no ha podido leer sus mensajes", se lee en el comunicado compartido en redes sociales.

¿Qué le pasó a Eugenio Derbez?

A pesar de que Alessandra Rosaldo y su familia no han confirmado lo sucedido con Eugenio Derbez, distintos medios del espectáculo aseguran que se lastimó mientras estaba en compañía de su hijo, Vadhir Derbez. En ese momento se lastimó el hombro.

Hace unos momentos, el programa de espectáculos Chisme No Like informó que posiblemente Eugenio Derbez no sufrió una lesión y todo se trató de un infarto, pero todo se trata de una simple especulación.

