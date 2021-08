Ana Luisa Peluffo: ¿Qué fue de la actriz pionera de los desnudos en el cine mexicano?

Ana Luisa de Jesús Quintana Paz Peluffo, es el nombre completo de Ana Luisa Peluffo, una de las actrices más emblemáticas del cine mexicano pues a lo largo de su amplia y exitosa carrera logró dejar huella en la industria cinematográfica y una muestra de ello es que es considerada la pionera de los desnudos en el cine nacional.

Actualmente, Ana Luisa Peluffo tiene 91 años de edad y en el último lustro se ha mantenido alejada de los reflectores, sin embargo, sus seguidores aún la siguen recordando y se mantienen atentos a cualquier noticia de la actriz por lo que hoy te decimos qué fue de la emblemática actriz.

Ana Luisa Peluffo nació en Querétaro. Foto: Especial

Ana Luisa Peluffo nació el 9 de octubre de 1929 en el estado de Querétaro y se sabe que su padre fue director de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP, hoy BUAP), por lo que pasó algunos años viviendo en este estado de la república. Durante su infancia y adolescencia aprendió inglés, francés, italiano y portugués, además, estudio decoración, puntura, danza clásica y práctico ballet acuático, fue esta última actividad la que le abrió puertas en el medio del espectáculo.

Contrario a lo que se podría pensar, la actriz no inició su carrera en México pues fue en Estados Unidos donde debutó en la película “Tarzán y las sirenas” de 1948 y pese a que la película no le fue tan bien en cuanto críticas y taquillas, la participación de Ana Luisa Peluffo no pasó desapercibida y comenzó a ser requerida en producciones mexicanas y fue en 1949 cuando hizo su primera película en territorio nacional en “La Venenosa”.

Su primer gran trabajo que la consagró en el cine mexicano lo realizó en 1955 en la película llamada “La fuerza del deseo” donde compartió créditos con Armando Calvo, Rosario Granados y Prudencia Grifell y destacó porque fue en esa película donde realizó el que se considera el primer desnudo del cine mexicano.

La actriz dejó huella en el cine mexicano. Foto: Especial

Otro de sus papeles más emblemáticos lo realizó en “La Diana Cazadora” (1957) pues luego de su participación se mantuvo el rumor por muchos años de que ella había sido la modelo auténtica de la estatúa que se ubica en la Ciudad de México, sin embargo, esto solo fue un rumor pues la verdadera modelo fue Helvia Martínez Verdayes.

Luego de su primera etapa en el cine mexicano, Ana Luisa Peluffo le dio un cambio a su carrera y se dedicó a hacer melodramas y comedia, incluso llegó a participar con los hermanos Valdés, German “Tin Tan” y Manuel “El loco” en “Dos fantasmas y una muchacha”.

En la década de 1970, Ana Luisa Peluffo participó en diversas películas donde nuevamente volvió a hacer desnudos y algunas sus películas más recordadas de esa época son “Perro Callejero” 1 y 2, “El vecindario” y “Furia Pasional”, por mencionar algunas.

Con el paso de los años, Ana Luisa Peluffo supo mantenerse vigente y entre las décadas de 1990 y 2000 apareció en diversas producciones televisivas y en múltiples obras de teatro, su último trabajo en televisión fue en 2014 en la serie “El Mariachi” y en los años siguientes se ha mantenido alejada de los medios, además, ha recibido diversos homenajes por su amplia trayectoria.

En cuanto a su vida personal, se sabe que estuvo casada en cuatro ocasiones y que tuvo un hijo, quien está totalmente alejado de los medios pues decidió dedicarse a la aviación.