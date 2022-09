Grupo Firme: Multan a la agrupación por millonaria cantidad en Las Vegas; estos fueron los motivos

Los integrantes de Grupo Firme cumplieron otro de sus sueños, se presentaron en el Estadio Allegiant de Las Vegas para celebrar el 15 de septiembre junto a miles de mexicanos la Independencia del país, los famosos bailaron, cantaron e hicieron que los asistentes tuvieran una experiencia inolvidable, pero la felicidad sea acabó cuando les pidieron que terminaran con el concierto.

Eduin Caz le explicó a la gente que se encontraba dentro del recinto que tenían que despedirse, el motivo es que les avisaron que ya se tenían que ir, pero los jóvenes no hicieron caso y lo que debía acabar a las 12:00 horas de la madrugada del 16 de septiembre se extendió hasta las 12:38 y esto generó problemas.

“muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, quisiera poder amanecerme con ustedes, muchísimas gracias, a todos y cada uno de ustedes espero se la hayan pasado de lo mejor, hayan disfrutado este espectáculo, me faltaron muchas canciones” dijo Eduin Caz con un aparente tono de voz en el que denota su enojo.

“yo no pensé que se fueran a poner así, jamás en la vida pensé que se fueran a poner así en este día, yo no lo pensé me siento molesto, me siento enojado, pero ustedes no tienen la culpa ¿ok? muchísimas gracias”, agregó a las personas que estaba presentes en el espectáculo de Las Vegas.

Debido a que no hicieron caso inmediato, Grupo Firme recibió una multa millonaria, según explicó el periodista Gustavo Adolfo Infante. El experto en espectáculos mencionó que los intérpretes de “Ya supérame” y “El amor no fue pa´mi” tuvieron que pagar 250 mil dólares, que en moneda nacional es alrededor de 5 millones de pesos.

Eduin Caz además de no seguir con el concierto de más de tres horas que quería darle a la gente, tuvo que pagar la cantidad estipulada por el sistema de seguridad de Las Vegas.

