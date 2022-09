BLACKPINK: Acusan a YG Entertainment de minimizar el trabajo de la girlband

A través de redes sociales se volvió tendencia el nombre de la agrupación BLACKPINK luego del estreno de su nuevo álbum “BORN PINK” el pasado 16 de septiembre, pues los fans de la girlband se mostraron disgustados tras esperar 2 años para obtener solamente 8 canciones.

BLINKS piden que YG tome en cuenta a las chicas

De hecho, los seguidores de Jennie, Rosé, Lisa y Jisoo, quienes son conocidos como BLINKS, creen que la agencia YG Entertainment minimiza el trabajo de las chicas y no las toma en cuenta pese a su talento, pues afirman que no las incluyen en el proceso de creación de sus canciones.

“Honestamente yo quisiera que BLACKPINK ya no renueve contrato”, “Se me hace que no van a renovar contrato, y la verdad les va a ir mejor”, “YG está manejando muy mal a BP” y “Un deja vu con mis 2NE1”, fueron algunas de las reacciones de los BLINKS. Además, los fans de las chicas recordaron que la primera girlband de la agencia YG Entertainment, 2NE1, se desintegró debido a que la agencia no tomaba en cuenta a sus integrantes Dara, Bom, CL y Minzy.

(Créditos: Facebook / BLACKPINK)

¿Qué pasará con BLACKPINK?

Pese a las quejas de los BLINKS, la agencia que maneja a Jennie, Rosé, Jisoo y Lisa no se ha pronunciado al respecto, pero también han recibido críticas debido a los altos costos de los boletos del “Born Pink Tour”, ya que afirman son muy caros para poderlos comprar.

Sin embargo, el éxito de las cuatro chicas sigue en aumento, pues este lunes se presentarán en el programa estadounidense “Jimmy Kimmel“, donde presentarán su nuevo tema “Shut Down”, el cual se ha posicionado entre las canciones más escuchadas en la plataforma de Spotify.

Cabe señalar que, esta es la segunda ocasión que la girlband asiste al programa que se graba en Los Ángeles, pues la primera vez cantaron “Lovesick Girls” cuando promocionaban su disco “THE ALBUM”.

