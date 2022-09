BLACKPINK: La canción de la girlband que originalmente era para 2NE1 | VIDEO

La banda de K-Pop, BLACKPINK, quienes presentaron “PINK VENOM” en los MTV VMAs el pasado fin se semana, se han convertido en una de las agrupaciones femeninas más reconocidas a nivel mundial desde su debut en el 2016. Sin embargo, una de sus canciones más famosas no era originalmente para ellas y aquí te contamos cuál fue.

¿Cuál fue la canción que era de 2NE1?

Durante una entrevista para Park Myung Soo‘s Radio Show, la exintegrante de 2NE1, Gong Min-ji, conocida como Minzy, reveló que la canción “AS IF IT'S YOUR LAST” lanzada el 22 de junio del 2017, era originalmente para ellas, pero al final cambiaron de opinión, ya que tenían muchas para elegir.

Asimismo, detalló que dicha melodía iba a formar parte del último disco que CL, Dara, Minzy y Bom grabaron juntas, “CRUSH”, el cual se estrenó el 26 de febrero del 2014. Sin embargo, dicho álbum terminó lanzándose con un total de 10 canciones y los sencillos fueron: “COMEBACK HOME”, “GOTTA BE YOU”, “SCREAM” y “HAPPY”.

Las hermanas mayores de BLACKPINK, 2NE1. (Créditos: Facebook/2NE1)

De hecho, “AS IF IT'S YOUR LAST” tiene un estilo muy parecido a algunas de los tracks de ese trabajo musical de 2NE1, pero los fans de BLACKPINK, los BLINKS, afirman que están muy felices de que al final la canción fue lanzada por Jennie, Rosé, Lisa y Jisoo.

(Créditos: Facebook/BLACKPINK)

“AS IF IT'S YOUR LAST”

La canción que originalmente era para 2NE1, fue lanzada como sencillo en el 2017 y no pertenece a ningún álbum de la banda de pop coreano. Pese a esto, es una de las canciones más famosas de las cuatro chicas y es la tercera más escuchada en la plataforma de Spotify.

En YouTube, es uno de los videos más vistos, pues cuenta con más de un billón de visitas y miles de "me gusta". Además, la canción habla de una chica enamorada que busca ser seducida por el chico que le gusta. "¿Quién eres tú para hacerme seguir pensando en ti? Esto hirió mi orgullo, me estoy quemando. Mi cara se pone roja y mi corazón sigue acelerado. No puedo controlarme, me estoy mareando", es parte de la letra de la canción.

SIGUE LEYENDO:

V de BTS comparte su primer mensaje tras los rumores con Jennie de BLACKPINK

KARD: El grupo de K-Pop que hace covers a Karol G, Bad Bunny y Rosalía | VIDEO

BTS tiene su versión del Dr. Simi y enamora al ARMY, se hace viral en México

PAL