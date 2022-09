BTS tiene su versión del Dr. Simi y enamora al ARMY, se hace viral en México

¡BTS y Dr. Simi! Ambos son grandes fenómenos entre el público mexicano, la banda es la más popular del K-Pop y el segundo es uno de los peluches favoritos de los artistas que ofrecen conciertos en nuestro país. Ahora, el ARMY puede disfrutar de ambos personajes gracias a esta monísima versión.

Las fans mexicanas solo esperan que BTS anuncie su próximo tour mundial y puedan volver a visitar tierras aztecas para lanzarles uno de los famosos peluches del Dr. Simi, pues se ha convertido ya en una tradición en los conciertos y festivales. Además, este personaje ya demostró ser todo un fan de los idols.

BTS se ha convertido en un artista que, gracias a la creatividad de sus fans, se ha convertido en un elemento de nuestra cultura, pues han creado desde tortillas con el rostro de los idols, piñatas, pasteles y ahora hasta la versión del Dr. Simi inspirada en los integrantes K-pop.

BTS se transforma en Dr. Simi y enamora al ARMY

No solo los avientan en los conciertos, el peluche del Dr. Simi también ha sido modificado, dependiendo el artista, con trajes y cabello y una ARMY sorprendió a todas al crear su propia versión de BTS con J-Hope en Jack in The Box. La foto fue compartida en las redes sociales durante su presentación en le festival Lollapalooza, aunque no sabemos si logró aventarlo como es la tradición.

También existen las versiones Dr. Simi personalizadas de cada integrante de BTS, pues una joven se dio a la tarea de dibujar a Jungkook, V, Suga, Jin, RM, J-Hope y Jimin como el famoso personaje. La creadora los dibujó como el personaje, pero con la ropa que han utilizado durante sus conciertos, videos o fotos.

Pero es no es todo, el Dr. Simi también mostró su propia versión de BTS y es que en su cuenta de TikTok compartió dos videos bailando al ritmo de Dynamite y Chicken Noodle Soup, mostrándo su apoyo por el K-Pop. Y tú, ¿con cuál te quedas?

Sigue leyendo:

V de BTS comparte su primer mensaje tras los rumores con Jennie de BLACKPINK

Baila como BTS en la K-Pop Academy de la CDMX