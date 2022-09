FOTOS | BLACKPINK: Acusan a banda vietnamita de plagiar a la girlband de K-Pop

La popularidad de la girlband de K-Pop BLACKPINK ha llegado a todo el mundo, por lo que es común que otras agrupaciones o cantantes se inspiren en ellas. Sin embargo, una banda de chicas originaria de Vietnam fue acusada de plagiar su estilo y aquí te contamos la razón.

DREAMer, la girlband que plagió a BLACKPINK

A través de redes sociales se viralizó una serie de imágenes donde una agrupación femenina llamada DREAMer es acusada de plagiar a las intérpretes de “Forever Young”, pues en los teasers de su último lanzamiento se nota el parecido con el concepto que BLACKPINK usó en “BORN PINK”.

“Este grupo de chicas DREAMeR de Vietnam plagia el BLACKPINK. ¡Esto no está bien! quieren fama”, escribió una usuaria de Twitter, quien denunció el gran parecido entre el teaser de la rapera Lalisa Manoban y una integrante de DREAMer. En la imagen que circula en la red, se observa a la vietnamita usando ropa de color rosa, cabello cobrizo y maquillaje similar al de Lisa.

Lisa (izquierdo) y cantante de DREAMer (derecho). (Créditos: Twitter / @7eunoia1)

También le copearon a Rosé, afirman

De hecho, fans internacionales de BLACKPINK, quienes son conocidos como BLINKS, aseguraron que no es la primera vez que la banda vietnamita copea el estilo de las chicas, pues afirman que anteriormente robaron el concepto del disco solista de Rosé.

Ante esto, esperan que la agencia de Jennie, Rosé, Jisoo y Lisa tome cartas en el asunto, pues consideran que esta clase de plagios no deberían pasar desapercibidos para la YG Entertainment, ya que pueden continuar haciéndolo. "Simplemente no les des la atención chicos. Soy vietnamita y juro que fracasan como el infierno. Si no fuera por Blinks para tuitear sobre ellos, nadie habría sabido de ellos”, escribió una BLINK.

Rosé (izquierdo) y cantante de DREAMer (derecho). (Créditos: Twitter / @7eunoia1)

Por otro lado, la banda originaria de Vietnam, DREAMer, es poco conocida a nivel mundial, por lo que no son consideradas competencia para la banda de K-Pop, quienes próximamente lanzaran un nuevo sencillo.

SIGUE LEYENDO:

Netflix estrenará “#Take1”, su nuevo reality K-Pop que no te puedes perder

3 Doramas coreanos de Netflix para ver en este puente patrio

VIDEO | BTS: Así es cómo J-Hope da el Grito de Independencia y emociona al ARMY de México

PAL