VIDEO | BLACKPINK: Rosé es captada junto a la actriz Kim Go Eun en una cita

La cantante de K-Pop Rosé Park, quien es conocida por ser una de las integrantes de BLACKPINK, ha dado de qué hablar en redes sociales luego de que fue captada junto a la actriz de 31 años Kim Go Eun, pues afirman que ambas se encuentran en una relación, ya que ambas viajaron a París, Francia.

¿Amigas o algo más?

De acuerdo con un video que circula en redes sociales, Rosé y Go Eun fueron vistas en el Aeropuerto Internacional de Incheon rumbo a la ciudad de París, donde ambas abordaron el mismo vuelo, pero llegaron por separado. En las imágenes se observa a la cantante de pop coreano abordar el avión antes que su amiga.

De hecho, la integrante de BLACKPINK, quien vestía con un pantalón y blusa de color negro, llegó tan temprano que se le vio caminando tranquila. Mientras tanto, la actriz de “Little Women”, quien portaba unos jeans y blusa blanca, fue captada corriendo para alcanzar su avión debido a que llegó tarde.

“Rosé no pierde el tiempo, todos quisieran” y “Se viene una cita de ambas en París, váyanse preparando”, fueron los comentarios de los BLINKS en redes sociales, quienes están muy felices de ver a la cantante saliendo con la actriz de dramas como “Goblin” y "The King: The Eternal Monarch".

Así surgió su amistad

La amistad entre Rosé y Go Eun surgió durante su aparición en el programa de TV coreano JTBC Sea of Hope, pues luego de esto ambas se hicieron amigas y pidieron sus números telefónicos. Posteriormente, fueron vistas saliendo y compartiendo momentos juntas, incluso, presumen de su relación en redes sociales al postear fotos.

Rosé comparte su amistad en redes. (Créditos: Instagram / @roses_are_rosie)

Ante esto, internautas han especulado sobre su relación, pues algunos consideran que son más que amigas, ya que son demasiado unidas al salir de viaje juntas. De hecho, creen que su visita a París será romántica y pronto veremos muchas fotos de ellas comiendo y saliendo juntas. "BLINKS váyanse preparando porque yo ya veo venir una cita de ellas dos en París si qué si", escribió una seguidora de Rosé.

