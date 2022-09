VIDEO | "Mujercitas": El k-drama de Netflix basado en la emotiva novela de Louisa May Alcott

La plataforma de streaming Netflix tendrá un nuevo dorama coreano basado en la reconocida novela de la autora estadounidense Louisa May Alcott “Mujercitas” y estará disponible en América Latina, por lo que aquí te contamos todo lo que debes saber sobre esta producción llamada “Little Women”.

“Little Women”, el nuevo k-drama de la plataforma

Actualmente, existen muchas versiones de la novela estadounidense, pero esta será la primera hecha en Corea del Sur, por lo que los fans de los dramas coreanos se han mostrado muy emocionados al respecto. Además, será una versión ambientada en esta época y promete ser más oscura que la original.

Hasta el momento, la plataforma ha confirmado la participación de estrellas como Kim Go Eun, Park Ji Hoo, Nam Ji Hyun y Wi Ha Joon, estos últimos conocidos por su trabajo en la serie “El Juego del Calamar”. Por otro lado, la dirección estará a cargo de Kim Hee Won con el guion de Jung Seo Kyung y la producción de Studio Dragon.

A diferencia de la original, la versión coreana tendrá solamente tres hermanas. (Créditos: tvN)

¿Cuándo verlo? ¿De qué trata?

El nuevo dorama ya se estrenó en Corea del Sur el pasado 3 de septiembre a través del canal TVN y será transmitido los fines de semana, pero aún no se sabe cuándo llegará a Netflix, por lo que habrá que esperar el anuncio de la plataforma. Sin embargo, el tráiler oficial ya se encuentra disponible en español para que los seguidores latinos conozcan un poco sobre “Little Women”.

De acuerdo con el adelanto, el k-drama se centrará en la vida de tres hermanas que buscan cumplir sus sueños, pero para lograrlo tendrán que involucrarse con personas poderosas, ya que no tienen el suficiente dinero para lograrlo. Oh In Joo (Kim Go Eun), la hermana mayor, hará todo lo posible para sacar adelante a sus hermanas sin importar los riesgos o peligros.

Las protagonistas de "Little Women". (Créditos: tvN)

SIGUE LEYENDO:

3 Dramas coreanos que debes ver para iniciar el mes de septiembre

Estas son las películas que vas a poder ver en el cine por 29 pesos

BTS aparece en esta serie de Netflix que puedes ver hoy mismo, es una de las más vistas

PAL