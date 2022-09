VIDEO | La vez que Rosalía rechazó a Madonna; así reaccionó la "Reina del Pop"

La cantante española Rosalia Vila Tobella, conocida simplemente como la Rosalía, se ha convertido es una de las artistas más populares en la actualidad y prueba de esto son sus colaboraciones con cantantes como The Weeknd, J-Balvin, Billie Eilish o Tokischa. Sin embargo, en una ocasión la intérprete de “Malamente” rechazó a la “Reina del Pop” y aquí te contamos cómo ocurrió.

¿Cómo rechazó Rosalía a Madonna?

Durante una entrevista a un programa estadounidense, Madonna reveló que estaría encantada de colaborar con la española debido a que le gusta mucho su música y confesó que hace años le pidió que cantara para ella en su fiesta de cumpleaños, pero esto nunca pasó.

“Intenté contratarla para que cantara en mi cumpleaños. En aquel tiempo, no era tan conocida como ahora. La vi cantando solamente con una guitarra y pensé que era increíble. Me encanta el flamenco y me conmovió mucho, pero no sucedió”, mencionó la cantante de temas como “Hung up” y “Sorry”.

Aunque la “Reina del Pop” no especificó el motivo por el que la Rosalía decidió no cantar en su fiesta de cumpleaños, los seguidores de la española creen que no pudieron llegar a un acuerdo, ya que en aquellos años no era tan famosa como ahora. Sin embargo, otros comentan que la intérprete de “Linda” pudo rechazar su propuesta.

Madonna, una fan de la Rosalía

Sin embargo, la “Ambición Rubia” no ha pedido su gusto por la música de la española, pues recientemente publicó en su cuenta de TikTok un video donde aparece imitando la popular pose de la “Motomami”. De hecho, en las imágenes que circulan en redes se ve a Madonna junto a la cantante dominicana Tokischa, con quien prepara una colaboración musical, haciendo el trend de “Bizcochito”.

Por su parte, usuarios en redes sociales reaccionaron al video de la “Chica Material” y esperan que en un futuro ambas puedan hacer música juntas. “¿Cómo sería una colaboración con la Rosalía?”, “Ha llegado lejos la Motomami” y “Las más icónicas”, fueron algunos de los comentarios.

Rosalía posando sus icónicas uñas. (Créditos: Facebook / Rosalía)

