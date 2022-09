Jungkook de BTS visita a su crush y trata de "esconderse" del ARMY | FOTO

El ARMY volvió a comprobar que es uno de los mejores investigadores que hay, pues reconocieron a Jungkook de BTS cuando visitó a su crush en un concierto. Aunque el idol de k-pop intentó "esconderse", no pudo evitar pasar desapercibido por sus seguidores, quienes podrían encontrarlo en cualquier parte.

Algunos miembros de Bangtan se encuentra tomando unos días de descanso, mientras que otros supuestamente estarían trabajando en sus discos en solitario. El llamado "Golden Maknae" está tomando un respiro y visitando a algunos amigos, esto a días de que comiencen los preparativos para el concierto gratuito en "Yet To Come in Busan", el cual será transmitido a nivel mundial por diferentes plataformas.

El artista ha visitado a sus amigos Foto: Especial

Jungkook de BTS visita a su crush

Este sábado, el miembro más pequeño de BTS fue visto en el concierto de la cantante IU, quien ha confesado que es su tipo de chica ideal y de la que también es muy fanático, pues el primer álbum que compró en su vida fue el de la artista surcoreana. Aunque Jungkook intentó mimetizarse entre la multitud, miembros del ARMY que también asistieron al evento lo reconocieron y le tomaron una foto.

El artista, que el 1 de septiembre cumplió 25 años, acudió al show con un look muy casual de pantalón y camisa negra, así como una gorra estilo pescador obscura. A pesar de que también llevaba una mascarilla que tapaba su cara, los fans lo lograron distinguir entre todos los asistentes quienes también fueron a escuchar éxitos como "LILAC" y "Celebrity", entre muchos otros.

En redes sociales como Twitter e Instagram se volvió viral la foto de Jungkook en el concierto de IU llamado "The Golden Hour", realizado en el Estadio Olímpico. En la imagen se puede ver que el miembro de BTS no se pierde ningún detalle de la presentación de una de sus artistas favoritas, pues está mirando fijamente hacia el escenario.

Los fans esperan que los artistas se hayan reunido en backstage, pues Jungkook tiene la ilusión de algún día compartir el mismo escenario que la también actriz de dramas coreanos, pues sus compañeros Suga y J-Hope, ya han cantado junto a ella: el rapero lanzó la canción "eight", mientras que el bailarín asistió a “IU’s Palette”.

