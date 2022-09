Jungkook de BTS podría ser nominado al GRAMMY 2023 por primera vez

A pesar de su fama mundial y sus récrods históricos, hay algo que BTS aún no ha logrado y es uno de sus sueños: ganar un GRAMMY. La banda K-pop ha hecho lo posible por recibir un megáfono dorado y apostó por cantar completamente en inglés, ahora el turno podría ser para Jungkook.

"Dynamite" y "Butter" se convirtieron en las canciones que consolidó el dominio de BTS en Estados Unidos, pues lograron su primer #1 en Billboard y nominaciones al GRAMMY como los primeros artistas K-Pop en lograrlo, pero lamentablemente no ganaron ninguna de las dos.

Este año lanzaron "Bad Decisions" junto a Benny Blanco y Snopp Dog, pero al parecer no aspiran a una nueva nominación, al menos no de su parte, pues no mandaron alguna postulación. Sin embargo, Jungkook de BTS podría recibir su primer GRAMMY gracias a esta colaboración.

Jungkook de BTS podría hacer historia en el K-Pop

Las primeras predicciones para los nominados al GRAMMY 2023 ya comenzaron y es que los expertos de la industria han elegido a sus favoritos que podrían aspirar a uno de estos megáfonos dorados de acuerdo con sus récords en reproducciones y sus posiciones en charts como Billboard.

Según algunos expertos, Jungkook de BTS podría estar nominado al GRAMMY junto a Charlie Puth, el idol participó en la colaboración de "Left & Right" en categorías como Record of the year o Best Performance. La noticia emocionó al ARMY, pues estaría haciendo historia al ser el primer artista coreano en solitario en recibir una.

Sin embargo, nada está confirmado, pues el período de elegibilidad para el GRAMMY termina el 30 de septiembre de este año, por lo que los artistas nominados no han sido elegidos, la lista oficial se dará a conocer el próximo 15 de noviembre.

