BTS: Jungkook cumple 25 años; este es el más grande sueño que le falta por cumplir al "Golden Maknae"

El ARMY se encuentra de manteles largos, pues se está festejando el cumpleaños de Jungkook quien llega a los 25 años de edad sumando muchos éxitos con BTS. Sin embargo, hay un sueño que aún no cumple el llamado "Golden Maknae", por lo que algunos deseos podrían ser encaminados para poder realizar este objetivo.

Jeon Jung-kook, nombre completo del miembro de Bangtan, nació en Busan, Corea del Sur, el 1 de septiembre de 1997, debido a la diferencia horaria con México, los fans de esta parte del mundo ya comenzaron a inundar las redes sociales como Twitter, Instagram y TikTok, con mensajes de felicitación para uno de los integrantes más queridos de la agrupación de K-pop. Hashtag como #JungkookDay y #HAPPYJKDAY, son algunos que están en las tendencias de las plataformas.

Éste podría ser uno de los más grandes sueños de Jungkook

El cantante ha tenido varios logros junto a sus compañeros de BTS, pues es el grupo más importante de k-pop, ya que es el primer artista surcoreano en estar nominado a los premios Grammy con temas como "Butter" y "Dynamite". Asimismo, en su país, ha recibido diferentes reconocimientos debido a su impacto cultural a nivel internacional y ha podido estar en las Naciones Unidas dando discursos relevantes.

Jungkook ha tenido una carrera exitosa con BTS Foto: Especial

A pesar de que ha tenido una importante proyección a nivel mundial, Jungkook no ha logrado colaborar con una de las artistas que más admira: IU. El cantante ha tenido diferentes proyectos con artistas de la talla de Coldplay y recientemente con Charlie Puth, con el que probó suerte como solista, no obstante, no ha podido trabajar con la cantante y actriz surcoreana, la cual ha confesado en su crush.

Lee Ji-eun, nombre real de la cantante, es una de las celebridades más destacadas en Corea del Sur, además de interpretar música, también es actriz pues ha protagonizado dramas como "Hotel a la luna", "Persona" y "Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo", entre otros. Asimismo, los integrantes de BTS no le son ajenos, pues ya ha colaborado con algunos de ellos como Suga con el que lanzó la canción "eight" y con J-Hope al que invitó al programa “IU’s Palette”.

El ARMY ha incluido en sus deseos del cumpleaños 25 de Jungkook, que siga con sus exitosos proyectos con BTS y en solitario, pues se especula que pronto lanzará su álbum individual, por lo que también se puede agregar que pronto una su talento con el de IU, a quien admira desde hace muchos años.

IU es una artista que admira Jungkook Foto: IG @dlwlrma

