Gustavo Adolfo Infante: Así es su relación con Joanna Vega-Biestro tras su pelea en vivo en Sale el Sol

Luego del pleito que tuvieron en vivo, Gustavo Adolfo Infante, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado salieron a ofrecer disculpas a los televidentes de “Sale el Sol” y confirmaron que seguirían en el programa como buenos compañeros, sin embargo, todo parece indicar que esto solo fue un discurso para tratar de “salir del hoyo” pues trascendió que siguen existiendo tensiones entre los conductores, por lo que en esta ocasión te diremos todo lo que sabemos al respecto.

Para recapitular es importante mencionar que todo inició cuando “El periodista de las exclusivas” estalló contra sus compañeras debido a que supuestamente lo confrontan constantemente y descreditan su trabajo periodístico por lo que puso sobre la mesa la posibilidad de abandonar el famoso matutino pues ya no se sentía a gusto e hizo énfasis en que su disgusto es en especial con Joanna Vega-Biestro, quien no se quedó callada y se defendió de su compañero de emisión.

Al siguiente día de la pelea, los conductores ofrecieron disculpas y confirmaron que seguirían trabajando juntos para promover los valores de la empresa para la que trabajan por lo que acordaron llevarse de manera cordial y comportarse con profesionalismo, sin embargo, en su programa de YouTube, el periodista reiteró que ya no está a gusto y que ya no quiere trabajar con Joanna Vega-Biestro.

“No hay ni buenos días, ni saludos, ni nada”

A través de su canal de YouTube, el periodista Marco Antonio Silva reveló que tras el pleito que tuvieron Gustavo Adolfo Infante y Joanna Vega-Biestro no se dirigen la palabra cuando se encuentra fuera de cuadro por lo que el ambiente en el matutino es todavía de mucha tensión.

“Ella ni lo masca, ni lo traga, él tampoco a ella.... Me comentan que él reconoce al paso de las horas, de los días, que sí la regó. Una persona que trabaja dentro de la misma producción me comentó que no hay buenos días, ni saludos, ni nada, entre ambos conductores”, señaló el periodista.

Silva añadió que Ana María Alvarado ha tratado de mantener la postura conciliadora que mostró durante en pleito, sin embargo, sus interacciones con Gustavo Adolfo Infante son solo las necesarias.

“Ana María Alvarado, ya como viejo lobo de mar dentro de este negocio llega, saluda, y se acabó, pero la que de plano no puede ver ni la cara, ni en pintura a Gustavo Adolfo Infante es Joanna. Que hacen la sección de espectáculos y ni se dirigen la palabra”, aseguró Silva.

Para finalizar Marco Antonio Silva aseguró que Joanna Vega-Biestro se mantiene firme en su postura de no ser “minimizada” por Gustavo Adolfo Infante a quien considera no le debe nada pues su trabajo la respalda.

“Dicen que Joanna sigue en su postura de que no va a permitir que nadie juegue con su pan, que si ella está dentro de la empresa no es por favoritismo, sino porque su trabajo como comunicadora la avala y que Gustavo no la llevó al programa, ni es su jefe, ni tiene un puesto por arriba del de ella”, finalizó Silva.

