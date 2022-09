Maribel Guardia presume sus curvas con coqueto outfit floral y medias de red: FOTO

Maribel Guardia celebró su cumpleaños número 63 el pasado mes de mayo, sin embargo, su imagen no corresponde a su edad pues sigue conservando la espectacular figura con la que se dio a conocer hace más de cuatro décadas y para probar este punto solo basta ver la última publicación que hizo en redes sociales en la que la actriz nacida en Costa Rica lució sus curvas con un increíble outfit floral y medias de red que la hicieron llevarse decenas de halagos.

La fotografía en cuestión de Maribel Guardia fue difundida a través de su perfil oficial de Instagram donde la actriz, además de presumir sus curvas, también aprovecho para enviar un mensaje motivacional a sus miles de seguidores pues escribió “Si no cambiamos la dirección de nuestros pasos es probable que no lleguemos a donde nos dirigimos”.

Maribel Guardia robó miles de suspiros en Instagram. Foto: IG: maribelguardia

En cuanto al espectacular outfit con el que Maribel Guardia apareció posando sentada sobre unas escaleras de un teatro, se trató de un coqueto conjunto de color blanco que tenía estampados de flores en tonos rosas y dichas prendas eran un mini short y una blusa estilo corsé que dejó al descubierto sus hombros, además, para darle un toque extra de sensualidad a su look, la ex esposa de Joan Sebastian utilizó unas medias de red que casi no se distinguían debido a que eran de un tono muy parecido al de su piel y para cerrar calzó un par de zapatillas rosas que hacían juego a la perfección con el resto de su outfit.

Cabe mencionar que en esta ocasión Maribel Guardia apareció con el cabello ligeramente rizado pues desde hace unos días dejó ver que tuvo que dejar atrás su clásica cabellera lacia para darle vida a “Doña Lancha” en “Lagunilla, mi barrio”, la nueva puesta en escena en la que se encuentra participando.

Maribel Guardia parece tener la fórmula de la belleza eterna. Foto: IG: maribelguardia

La fotografía de Maribel Guardia no pasó desapercibida para los casi ocho millones de seguidores que ostenta en la red social de la camarita y prueba de ello es que en muy pocas horas dicha postal logró acumular cerca de 30 mil likes, además, como era de esperarse, los halagos no se hicieron esperar y comenzaron a llegar por decenas.

“Cada día más hermosa”, Todo un bombón”, “Simplemente divina”, “Como los buenos vinos”, “¡Qué mujeron!” y “Eres una reina” fueron algunos de los halagos que se pueden leer en la caja de comentarios de la publicación de Maribel Guardia donde también recibió algunos piropos de algunos de sus colegas como Noelia, Latin Lover, Lorena Herrera y Yanet García, entre muchos otros.

