Maribel Guardia presume sus curvas a sus 63 años con arriesgado outfit transparente: FOTO

Maribel Guardia es considerada como una de las mujeres maduras más atractivas de toda la industria del espectáculo en México y para comprobar este punto solo basta echarle una mirada a su última publicación de Instagram en la cual derrochó belleza y sensualidad junto a Laura León “La Tesorito”, luciendo un atrevido look de transparencias que le permitió presumir todas sus curvas, por lo que como era de esperarse, la talentosa actriz nacida en Costa Rica se llevó decenas de halagos.

Como se mencionó antes, fue a través de su perfil oficial de la aplicación de la camarita donde Maribel Guardia publicó la mencionada fotografía en cuestión en la cual, posó junto a “La Tesorito” con quien comparte créditos en “Lagunilla, mi barrio”, la nueva puesta en escena donde también colaboran con Ariel Miramontes “Albertano”.

Laura León y Maribel Guardia se llevaron decenas de halagos. Foto: IG: maribelguardia

En cuanto a los outfits con los que ambas cantantes y actrices se lucieron, Laura León utilizó un entallado vestido confeccionado con tela sumamente delgada que generaba ciertas transparencias, sin embargo, no enseñó demás, debido a los adornos en pedrería que tenía dicha prenda y que la hicieron lucir como una auténtica reina, no obstante, quien se llevó todas las miradas fue Maribel Guardia, quien también estaba utilizando un atrevido outfit con transparencias, no obstante, en su caso dejó al descubierto toda la zona de su torso y se pudo ver su trabajado abdomen y su mini cintura, además, el detalle que enloqueció a sus fans fue que apareció mordiendo una rosa haciendo un gesto más que seductor, por lo que comenzaron a lloverle halagos.

“Las más bellas de todas”, “Como los buenos vinos”, “Cada día más guapas”, “Qué cuerpazos”, “Son la envidia de todo Televisa” y “Unas auténticas reinas” fueron algunos de los halagos que recibió la fotografía publicada por Maribel Guardia, la cual, hasta el corte de esta redacción ya supera los 10 mil likes.

Maribel Guardia luce una sulieta perftecta a sus 63 años de edad. Foto: IG: maribelguardia

¿Maribel Guardia tuvo un romance con Andrés García?

“Pedro Navaja” fue la película en la que Andrés García y Maribel Guardia se consolidaron como una de las parejas más queridas de todo el cine nacional, sin embargo, muchos creen que su romance fue más allá de la ficción y que llegaron a tener un amorío en la vida real, no obstante, la actriz desmintió todos estos rumores y explicó el motivo por el que nunca pasó nada con el famoso galán nacido en República Dominicana.

"Andrés nunca, en la vida, jamás me hecho el cuento, ni el perro, ni nada por haber, ni nada encima, ni la bombita. Siempre fue una persona muy respetuosa conmigo porque su esposa era muy amiga mía y sigue siendo una hermana para mí", sentenció Maribel Guardia, quien el pasado mes de mayo celebró su cumpleaños número 63.

