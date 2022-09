VIDEO | Silvia Pinal festeja con lágrimas sus 91 años acompañada de sus hijos y con mariachi

Este lunes 12 de septiembre doña Silvia Pinal se encuentra de manteles largos debido a que cumplió 91 años de edad, mismos que festejó en compañía de su familia y algunas amistades. Tras salir de un evento, fue sorprendida con "Las Mañanitas" interpretadas por los reporteros que afuera la esperaban.

En este caso, Alejandra Guzmán era quien conducía la silla de ruedas de la última diva de la Época de Oro del Cine Mexicano, además de que la apoyó tras las múltiples preguntas que le hicieron los reportaros. En este caso, aseguró que se siente contenta (aunque no mucho por cumplir un año más) por tener salud, a su familia, fama y éxito.

"Me siento orgullosa, bendecida porque ella está plena y la veo llena de ganas de vivir, llena de éxito, llena de homenajes que se los merece y me da mucho orgullo ser su hija, cómo no. Celebrar otro cumpleaños es una bendición" Alejandra Guzmán, actriz y cantante

Por su parte, Silvia Pinal aseguró que no le gusta que digan "un año más", pues lo que desea es que sea "un año menos, para que nadie se meta conmigo". De igual manera aseguró que le falta a estas alturas es una obra de teatro o un musical aunque eso sí, descartó la presencia de un galán.

En este sentido, la Guzmán bromeó al decir que le daría permiso de tener "novio" a su madre, pero el problema es que no hay muchos hombres que le lleguen a la altura con excepción de uno de quien no quiso decir su nombre por respeto porque es muy famoso.

Por su parte, su hijo Luis Enrique Guzman hizo eco de la voz de su hermana al decir que es una bendición acompañar a Silvia Pinal y disfrutarla. De igual manera, afirmó que estar con salud y todos juntos "es lo único que yo quiero".

Silvia Pinal rompe en llanto al sonido del mariachi

Claramente emocionada, Silvia Pinal no pudo evitar derramar algunas lágrimas cuando empezó a sonar el mariachi que llegó para agasajarla con sus diversas melodías. El cantante tuvo el gesto de arrodillarse para cantarle al oído "Las Mañanitas". Ella momento antes. "Diosito me lo mandó (al mariachi) y me dijo 'ahí te mando eso pa ver qué haces con él'", mencionó la musa del director de cine Luis Buñuel.

Silvia Pinal se emocionó con el canto del mariachi (Foto: Captura de pantalla)

