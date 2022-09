Premios Emmy 2022: ¿Dónde y a qué hora ver gratis la ceremonia?

Este lunes 12 de septiembre se llevará a cabo la ceremonia de los Premios Emmy 2022, galardones anuales que premia lo mejor de la televisión estadounidense y sus actores, por lo que aquí te contamos dónde y a qué hora puedes verlos de manera gratuita, ya que no te puedes perder la conducción del actor Kenan Thompson.

¿Dónde y a qué hora ver los Premios Emmy?

Este año, la ceremonia de los Emmy 2022, se realizará en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos y comenzarán a las 19:00 de México. En esta ocasión, dichos premios se transmitirán a través de CBS y la plataforma Peacock. Sin embargo, también se podrán ver por el canal de paga TNT, por lo que no habrá excusa para perderse esta celebración a las series televisivas.

Kenan Thompson conducirá este año. (Créditos: Twitter / @TelevisionAcad)

¿Quiénes son los nominados?

Para esta edición, las producciones favoritas son "Succession", "Ted Lasso" y "The White Lotus", las cuales fueron nominadas en más de una ocasión. Sin embargo, la nominación que llamó más la atención este 2022 fue la de la serie surcoreana de Netflix “The Squid Game” (El Juego del Calamar, en español).

Entre otras producciones nominadas destaca la serie de la plataforma de HBO Max “Euphoria”, la cual se encuentra compitiendo como Mejor Serie de Drama junto a las populares de Netflix “Better Call Saul”, “Squid Game” y “Stranger Things”.

Mientras tanto, producciones como “Abbott Elementary”, “Barry”, “Curb Your Enthusiasm”, “Hacks”, “The Marvelous Mrs. Maisel”, “Only Murders in the Building”, “Ted Lasso” y “What We Do in the Shadows” se encuentran peleando por Mejor Serie de Comedia.

"The Squid Game", la producción surcoreana nominada. (Créditos: Netflix)

Sin embargo, los Emmy no solamente premiarán las mejores producciones, pues también reconocerán a actores y actrices por su gran trabajo en dichas series. Es el caso de Zendaya, Sandra Oh, Bob Odenkirk o Lee Jung-jae, nominados cono Mejor Actor de Serie de Drama este año.

Cabe señalar que existen muchas nominaciones en estos premios, por lo que para conocer a todos y cada uno de los nominados puedes acceder al siguiente enlace.

SIGUE LEYENDO:

Tráiler | La película más esperada está en Prime Video, la cual te hará pensar en lo que te depara el destino

La película en Prime Video que debes ver tras la pérdida de la Reina Isabel II, te va a conmover por su trama

La película mexicana “Amor y matemáticas” llega al Festival de Toronto

PAL