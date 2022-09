Tráiler | La película más esperada está en Prime Video, la cual te hará pensar en lo que te depara el destino

Las opciones de las plataformas de streaming son bastante amplias, y es que a veces es muy complicado elegir la mejor opción para disfrutar a lado de tus seres queridos, ya que en el caso de Prime Video hay opciones de audiovisuales que van desde el género terror y suspenso hasta los documentales y también películas de estreno que se han posicionado como las favoritas del público.

En esta ocasión, te recomendamos la cinta que lleva por título "Éxodo: La última marea", la cual se encuentra en una de las favoritas y de los usuarios de dicha plataforma web; fue protagonizada por Nora Arnezeder, Iain Glen y Sebastián Roche.

¿De qué trata "Éxodo: La última marea"?

Esta producción dirigida por el director suizo Tim Fehlbaum, quien también ha trabajado en producciones como “Hell” y en “The Watchman and the little girl”, sigue una historia escalofriante del género ciencia ficción en donde nos plantean una historia en donde luego de que el planeta Tierra se vuelve inevitable para la raza humana, la élite gobernante decide habitar en el planeta Kepler 209.

Al llegar a este lugar se darán cuenta que no todo es bueno ya que la atmósfera de este planeta vuelve a los nuevos habitantes estériles, por lo que ya no habrá descendencia ni registro humano para aquellos que habiten dicho espacio; cabe destacar que en esta cinta también participaron en el reparto Sarah-Sofie Boussnina, Sope Dirisu, Joel Basman y Bella Bading.

Una cinta sobre la vida después de la Tierra

Pero todo cambió luego de dos generaciones que más tarde cuando se pone en marcha el programa llamado “Ulises” para determinar si la vida puede sobrevivir de nuevo en la Tierra, pero en este intento al entrada del planeta la nave pierde el control cuando golpea la atmósfera y Blake es la única sobreviviente quien tendrá que decidir sobre el rumbo de la humanidad y al mismo tiempo luchar por la supervivencia pues no estás sola.

