"Euphoria": Cancelan en redes a la mitad del elenco por estas razones | FOTOS

Hace unos días, se confirmó que la actriz que interpreta a Katherine Hernández, Barbie Ferreira, dejaría la serie de “Euphoria”, por lo que mucho se ha especulado sobre el futuro de la producción de HBO Max. Sin embargo, recientemente varios integrantes del elenco fueron cancelados en redes sociales debido a que los internautas se percataron de algunas situaciones.

Cancelan a Barbie, Sydney y Hunter

La primera en ser cancelada fue la actriz Sydney Sweeney, quien interpreta a Cassie Howard en la serie, pues fue acusada de racista debido a que su padre apoya al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la ideología conservadora, según una foto que publico en sus redes por el cumpleaños de su madre.

A su vez, cancelaron a Barbie Ferreira, pues recordaron que tiempo atrás, cuando no era actriz y famosa en Tumblr, hizo comentarios racistas. Tampoco se salvó la actriz Hunter Shafer, quien interpreta a Jules Vaughn, pues presuntamente le dio “me gusta” y comentó un post en que culpaba a las personas no binarias de la discriminación que viven las personas trans.

Hunter tampoco se salvó de las cancelaciones. (Créditos: Facebook/ Euphoria HBO Latinoamérica)

Sydney responde en redes

Ante esta situación, la actriz Sydney compartió un post en su cuenta de Instagram donde señaló que no podía creer que la “cancelaban” por una inocente imagen con su familia. Además, mencionó que no creyó que la politizarían cuando ella solamente quería compartir un momento junto a sus seres queridos.

La foto por la que cancelaron a Sydney. (Créditos: Instagram/ @

sydney_sweeney)

Mientras tanto, hubo quienes la defendieron ante las acusaciones, pues aseguran que ella no tiene la culpa de que su familia sea conservadora y apoye a personajes como Donald Trump. “Lo de Sydney no tiene sentido, ella no representa a su familia”, “Imagina que me cancelen por las ideologías de mi familia, chale”, “Si canceláramos a las personas por las ideologías de sus familias, pues canceladisímo en mundo entero”, fueron las reacciones a favor de Sydney.

Cabe señalar que, hasta el momento las únicas del elenco de “Euphoria” que se han salvado de las cancelaciones son: Zendaya (Rue Bennet), Maude Apatow (Lexi Howard) y Alexa Demie (Madeleine Pérez).

Alexa Demie se salvó de los comentarios de los internautas al igual que Zendaya y Maude. (Créditos: Facebook/ Euphoria HBO Latinoamérica)

