Esta fue la incómoda reacción de Camila Sodi al ver a su ex en la calle

Camila Sodi es una actriz, cantante y modelo que es recordada por haber participado de diversas telenovelas que han sido un éxito en la televisión. Es conocida también por ser la hija de la escritora Ernestina Sodi y de la cantante Thalía. Suele demostrar a través de sus redes sociales sus increíbles curvas y en este caso, utilizó Instagram para contarles a sus seguidores cómo fue que se encontró con un ex novio en la calle y ésta fue su reacción.

En las últimas semanas, Camila Sodi estuvo disfrutando de sus vacaciones en Suiza y allí vivió un momento aterrador. Cuando la actriz se dispuso a ingresar al lago para practicar paddle board, pero al parecer tuvo un pequeño percance, que la obligó a la rescaten. La sobrina de Thalía había asistido al país europeo para participar de una clínica welness. Fue ella quien relató su experiencia y dijo: “Empecé a remar en el medio del lago, llevaba una hora remando y de pronto se puso súper picado”.

Camila Sodi tuvo un accidente en Suiza. Fuente Instagram @camilasodi_

La actriz de 36 años que participó en series como ‘Rubí’ en Netflix o en la bioserie de Luis Miguel, previo a convertirse en la celebridad que hoy es, Camila Sodi se especializó en diversos rubros. La nacida en Ciudad de México comenzó a estudiar desde muy chica en artes y lo hizo en el Centro de Educación Artística de Televisa, para luego perfeccionar sus estudios en la ciudad de Pensilvania, Estados Unidos.

En su cuenta de Instagram, Camila Sodi tiene más de dos millones y medio de seguidores y allí se encarga de compartir todo tipo de material con sus fans. A través de sus historias, relató cómo fue el encuentro con un ex novio en la calle. La modelo de 36 años comenzó diciendo: “Vengo del yoga, un desastre y me topo con un ex novio en la calle y venía con una chava guapísima”.

Luego de haber relatado cómo fue ese encuentro, Camila Sodi volvió a colocarse los anteojos y decidió seguir paso. La ex esposa de Diego Luna, en los últimos días había elevado la temperatura compartiendo una serie de fotos en traje de baño y una foto que desafío los límites de restricción posando sin ropa.