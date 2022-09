Geraldine Bazán niega romance con Alejandro Nones: “Estoy soltera, pero no sola”

Geraldine Bazán es una de las actrices más queridas y talentosas en el medio del espectáculo, además posee una belleza incomparable ante la que supuestamente cayó rendido el actor Alejandro Nones con quien surgieron rumores de un romance, algo a lo no dudó en responder con un contundente mensaje en el que dejó claro si hay algo entre ellos.

Luego de su divorcio con Gabriel Soto en 2018 la actriz se ha enfocado en sus exitosos proyectos televisivos y en sus hijas, aunque ha mencionado en diversas entrevista que no cierra su corazón al amor por el momento no es algo que tenga en mente y ha decidido mantener en total hermetismo los detalles sobre su vida privada.

Te puede interesar: Geraldine Bazán enciende Instagram en atrevido bikini metálico

Geraldine Bazán y Alejandro Nones. Foto: IG @goldenstarsvzla

Sin embargo, fue captada junto a Alejandro Nones en el Festival de Cine de Cannes 2022 que se llevó a cabo en Francia y de inmediato surgieron rumores de un romance; además, algunos fans señalaron que era evidente la química entre ellos, por lo que aplaudieron la posibilidad de una relación sentimental que hasta el momento han negado.

¿Geraldine Bazán con Alejandro Nones?

Aunque en más de una ocasión Geraldine Bazán ha señalado que la relación con su compañero de escena es profesional y son amigos, la insistencia de la prensa y los fans por saber más de su vida amorosa la han llevado a ser cada vez más clara al respecto.

Te puede interesar: Geraldine Bazán actuará en la telenovela "Corona de Lágrimas 2" y este será su personaje

En entrevista para “Ventaneando”, Bazán indicó que por el momento no se encuentra en una relación aunque no descartó la posibilidad de abrir una vez más su corazón y bromeó con los constantes cuestionamientos al respecto: “Estoy soltera, pero no estoy sola”.

“No es fácil tener una relación con alguien cuando estás trabajando tanto y con hijas es un poco más complicado, estoy enfocada en lo que estoy haciendo, pero con el corazón muy apapachado”, añadió.

SIGUE LEYENDO:

Geraldine Bazán presume su viaje a París a lado de sus hijas: FOTOS

Geraldine Bazán paraliza Instagram en atrevido vestido y da cátedra de moda

Geraldine Bazán enciende la red con vestido de noche que destaca su belleza | FOTOS