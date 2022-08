Geraldine Bazán enciende Instagram en atrevido bikini metálico

Geraldine Bazán causó furor en las redes sociales con una serie de fotografías en las que posó con un atrevido bikini metálico con el que encendió Instagram y volvió a confirmar que es una de las mujeres más bellas del espectáculo y que posee una figura de impacto.

La actriz recientemente tuvo unas lujosas vacaciones por Europa junto a sus dos hijas: Elisa Marie y Alexa Miranda, producto de su relación con Gabriel Soto, de quien se separó en el 2018 en medio de la polémica por la supuesta infidelidad del actor con Irina Baeva.

Geraldine Bazán se luce en atrevido bikini

Bazán publicó en su cuenta oficial de la plataforma de Meta una serie de fotografías con las que dejó claro que a sus 39 años posee una figura de impacto, pues se lució con un atrevido traje de baño de dos piezas, conjunto perfecto para resaltar sus curvas.

"…in her eyes" (en sus ojos), "and you can see it…" (y se puede ver) y " She’s a mess of gorgeous chaos…" (Ella es un desastre de caos hermoso), fueron las frases con las que la actriz acompañó las tres publicaciones en las que se lució con su look de playa.

En las fotografías, que fueron captadas en Los Cabos, se puede ver a Geraldine disfrutando de un día en el mar. En la primera imagen la actriz está nadando, mientras que en las siguientes se le ve posando desde una estructura de madera y presumiendo al máximo su bikini en tela metálica.

"Te calmas!! Una bella sirena que a escapado del mar para robar los rayos del sol", "que mujer tan mas bella", "Guapísima", "Me encantas mucho", "you look spectacular" y "Diosa", fueron algunos de los cientos de comentarios que recibió por parte de sus fans, además de generar miles de "me gusta".

Geraldine se lució en un coqueto bikini. Foto: IG @geraldinebazan

Bazán inició cuando era niña haciendo comerciales, y fue a finales de los años 80 cuando incursionó en telenovelas como "Buscando el paraíso" y "Corazón salvaje"; también participó en programas infantiles entre los que se pueden mencionar "El club de Gaby", "Qué opinan los niños" y "XETU Remix".

En sus más de 25 años de carrera la actriz ha demostrado que tiene un gran gusto por el buen vestir, lo que confirma con los elegantes looks que comparte en sus redes sociales y también con sus bikinis y trajes de baño, con los que da cátedra de estilo y demuestra que es una mamá moderna que no teme a presumir su curvilínea figura.

Enamora con su belleza. Foto: IG @geraldinebazan

