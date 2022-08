Survivor México | Jacky Ramírez pone en su lugar a Gabo Cuevas: "No te metas conmigo"

La noche de ayer, usuarios en redes sociales convirtieron en tema de conversación al reality show Survivor México gracias a la fuerte pelea que tuvieron la influencer, Jacky Ramírez y el experto en temas de la farándula, Gabo Cuevas, quienes se enfrascaron en un intenso intercambio de mensajes.

Fue hace unos meses cuando TV Azteca dio un contundente golpe a la competencia con el estreno de la tercera temporada de Survivor México, la cual ha estado rodeada de un sin fin de polémicas que han protagonizado los integrantes de las tribus Halcón y Jaguares.

Todo comenzó cuando el conductor de Venga La Alegría, Gabó Cuevas no se guardó nada para cuestionar el desempeño de Jacky Ramírez, famosa influencer que se integró a la competencia después de una fuerte lesión que sufrió una de las integrantes del equipo Halcón.

Sin guardarse nada, el experto en temas de la farándula dijo que Jacky Ramírez hizo parecer el circuito como una "pasarela". Además, se colocó unos cocos en la zona de su pecho para simular el cuerpo de la exintegrante de Acapulco Shore.

Como era de esperarse, las declaraciones de Gabo Cuevas no pasaron desapercibidas para Jacky Ramírez, quien frente a los dos equipos pidió la palabra para contestarle y pedirle que no se metiera con ella.

Con un tono lleno de sarcasmo, la influecer le pidió al colaborador de Venga La Alegría que no se meta con ella, pues jamás le ha dirigido la palabra. También le agradeció que la vea bonita, pero fue contundente con frenar sus ataques.

"Agradezco que me veas tan bonita, pero le eché muchas ganas. Te voy a decir algo: si yo no me meto contigo y no te dirijo la palabra, tú no te metas conmigo, ¿va?”, apuntó.