"Gomita" derrite TikTok con sensual baile y entallado outfit deportivo que resalta sus curvas: VIDEO

Araceli Ordaz Campos, quien es mejor conocida como “Gomita”, se convirtió en tendencia en redes sociales durante las últimas horas debido a que derrochó belleza y sensualidad en TikTok donde se dejó ver con un entallado outfit deportivo que resaltó todas sus curvas mientras hacía un candente baile, por lo que su video generó todo tipo de opiniones entre los internautas.

Como se mencionó antes, la ex payasita utilizó su perfil oficial de TikTok para deleitar la pupila de sus 7 millones de seguidores y para ello se grabó desde el gimnasio realizando un atrevido baile al ritmo de una canción del género urbano y uno de los elementos que más llamó la atención de la grabación de “Gomita” fue que estaba utilizando un entallado conjunto deportivo de color azul rey, el cual remarcó su curvilínea figura, la cual es producto de múltiples cirugías.

El video de “Gomita” no pasó desapercibido para los usuarios de esta concurrida red social y prueba de ello es que en apenas dos horas que lleva publicado ya acumula cerca de 100 mil reproducciones y miles de likes, además, es importante señalar que el atrevido baile de la ex payasita generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores pues además de cientos de halagos, también recibió diferentes críticas por su aspecto físico, no obstante, la influencer decidió ignorar los comentarios mal intencionados pues afectan su salud mental, tal como lo ha referido en diferentes ocasiones.

“Gomita” preocupa por su salud mental

Pese a que “Gomita” presume una vida llena de glamour y diversión en redes sociales, su día a día es más complicado de lo que parece pues hace apenas unos días confesó que atraviesa por fuertes problemas de depresión que la hacen tener días verdaderamente malos, sin embargo, se sabe que ya se encuentra bajo tratamiento psicológico, no obstante, ha tenido diferentes recaídas en las que ha preocupado a sus fans pues se ha grabado llorando y ha mandado inquietantes mensajes.

"Gomita" también ha tenido que lidiar con las críticas por su aspecto físico. Foto. Especial

Esta complicada situación por la que atraviesa la influencer se derivó de los fuertes problemas familiares que enfrentó hace unos meses cuando denunció haber sido víctima de violencia física y mental por parte de su padre, a quien decidió denunciar ante las autoridades para que le pusieran una orden de restricción, además, también confesó haber sufrido de maltrato por parte de uno de sus exnovios y por si fuera poco ha tenido que lidiar con las fuertes críticas en redes sociales derivadas de sus múltiples cirugías.

