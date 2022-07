“Dios tiene algo para mí”, Gomita preocupa a sus fans con inquietante mensaje: FOTO

Araceli Ordaz Campos, quien es mejor conocida como “Gomita”, causó una gran preocupación entre sus seguidores debido que publicó un inquietante mensaje con el que dejó en evidencia que no la estaba pasando nada bien, por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos al respecto.

El pasado fin de semana, “Gomita” estuvo más que activa en sus redes sociales debido a que estuvo compartiendo fotos y videos del espectáculo circense que ofreció en Apodaca, Nuevo León junto a sus hermanos “Lapizito” y “Lapizin” y como es costumbre fue ella quien se robó el show debido a su simpatía y a su extraordinaria belleza.

"Gomita" derrochó belleza en Apodaca. Foto. IG: gomitaoficial123

Tras el show, “Gomita” todavía compartió diferentes videos captados por sus fans en los que se le pudo ver disfrutar de su espectáculo, además, les agradeció a sus seguidores por haber abarrotado el lugar donde se presentó junto a sus hermanos, pero la mañana de este lunes 25 de julio, toda la euforia y emoción desaparecieron de la vida de la también conductora, quien compartió un mensaje que causó preocupación.

“Hoy mi corazón amaneció demasiado sensible. Corazón vamos a sanar, te amo y te cuido. Dios tiene algo para mí, sólo que me está preparando para ese algo”, escribió la también influencer, quien señaló que por lo menos una vez a la semana experimenta estos cuadros de depresión, no obstante, se reconfortó abriendo los regalos que le llevaron sus fans de Apodaca.

Este fue el mensaje de "Gomita" que causó preocupación entre sus seguidores. Foto: IG:

gomitaoficial123

“Todos los días estoy sanando”

Esta no es la primera vez que “Gomita” preocupa a sus fans en medio de una crisis de depresión pues hace apenas unos días publicó un video en su perfil de TikTok en el que aparece llorando desconsoladamente mientras manejaba, sin embargo, momentos después aseguró que llorar también la ayuda a superar estas crisis y aseguró que “todos los días está sanando”. Cabe mencionar que fue precisamente un fuerte cuadro de depresión lo que la hizo abandonar la competencia en “Las Estrellas Bailan en Hoy”.

"Gomita" ha recibido todo el apoyo por parte de sus fans. Foto: Especial

La complicada situación por la que atraviesa “Gomita” llegó a su punto máximo hace unos meses debido a que denunció haber sido víctima de violencia física y mental por parte de su padre, quien siempre ha negado tales acusaciones, además, la influencer también reveló haber sido maltratada por uno de sus ex novios, por lo que quedó sumamente afectada por estas situaciones, las cuales, trajeron consigo otras complicaciones en su vida familiar y personal, no obstante, se sabe que ya se encuentra bajo tratamiento psicológico.

