Gomita paraliza TikTok con atrevidos movimientos de cadera y ajustado leggins | VIDEO

Gomita no para de causar furor en su cuenta de TikTok, pues cada día sorprende a sus fanáticos con un nuevo video en el que se deja ver con un coqueto look, como el ajustado leggins que vistió para lucirse con atrevidos movimientos de cadera y paralizar la popular plataforma.

La influencer y ex conductora de Sabadazo es una de las famosas que se unió a la plataforma china y ha logrado gran éxito, sumando hasta el momento 7.6 millones de seguidores, y 120 millones de "me gusta", demostrando la popularidad de sus publicaciones.

Gomita se luce en ajustado leggins y enloquece TikTok

Araceli Ordaz, nombre real de la ex payasita y hermana de Lapizito y Lapizín, publicó en su cuenta de TikTok un clip en el que se mostró con un coqueto conjunto deportivo de leggins y top tono azul eléctrico que combinó con una chaqueta de tonos marino y rojo, atuendo con el que sin duda resaltó su belleza.

Gomita robó miradas en TikTok con su sensual baile. Foto: TK @gomita_oficial

"Así si me enamoro", fue la frase con la que Gomita acompañó el video, en el que también se lució con atrevidos movimientos de cadera, clip que ha recibido más de 30 mil "me gusta", cientos de comentarios y más de 520 mil reproducciones, mismo en el que también se puede leer: "Cuando me dice yo también voy al psicólogo".

En las imágenes se puede ver a la creadora de contenido vistiendo un entallado atuendo que combina leggins ajustados, a juego con un top que destaca por su escote, look perfecto para el gimnasio o una tarde relajada, pues Ordaz es una de las famosas que se corona como reina del street style.

La ex conductora de Sabadazo, se dejó ver en los últimos días conviviendo con sus compadres, los cantantes Melissa Plancarte y Pancho Uresti, a quienes visitó en Michoacán, un viaje con el que dejó atrás sus últimas polémicas como las denuncias de violencia contra su padre y una expareja.

MIRA EL VIDEO: