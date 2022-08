¿Qué fue de “El Torito”, el hijo de Pedro Infante y “La Chorreada” en “Ustedes los ricos”?

“Ustedes los ricos” es una de las películas más emblemáticas de la Época de Oro del Cine Mexicano, en la cual, además de Pedro Infante y Blanca Estela Pavón “La Chorreada”, otro de los personajes más recordados fue “El Torito”, el tan querido y deseado hijo de los protagonistas, quien murió de forma trágica en la película y será de él de quien hablaremos en esta ocasión pues te diremos qué fue de su vida y te mostraremos cómo es que luce en la actualidad.

Fue en 1948 cuando se grabó la segunda parte de la famosa trilogía de Pedro Infante y en ese entonces, Emilio Girón Fernández "El Torito", apenas tenía escasos 13 meses de edad, sin embargo, esto no fue un impedimento para que derrochara carisma y se ganara el corazón de miles de espectadores que presenciaron sus travesuras infantiles en “Ustedes los ricos”.

"El Torito" destacó por su carisma natural. Foto: Especial

Como se mencionó antes, “El Torito” murió de forma trágica en “Ustedes los ricos” y en la tercera parte de la trilogía (Pepe ‘El Toro’), el menor solo aparece en fotografías, al igual que Blanca Estela Pavón “La Chorreada”, quien ya no pudo participar en dicha cinta debido a que falleció en un aparatoso accidente aéreo.

La muerte del "Torito" es una de las escenas más dramáticas del Cine de Oro en México. Foto: Especial

¿Qué fue de “El Torito” después de brillar junto a Pedro Infante?

Luego de su primera incursión en la pantalla grande, Emilio Girón Fernández, se convirtió rápidamente en uno de los niños actores más solicitados del momento debido a que además de ser carismático, también era sumamente talentoso para la actuación por lo que en los años siguientes participó en por lo menos 14 películas más.

Emiio Girón se dedicó a la actuación hasta alrededor de los seis años. Foto: Especial

Años más tarde, la carrera en el cine de “El Torito” se vio afectada por una serie de sucesos desafortunados que lo llevaron a alejarse de la industria del espectáculo pues se sabe que su padre falleció cuando el pequeño actor tenía apenas 6 años, por lo que quedó al cuidado de su madre, quien tenía que trabajar para solventar los gastos de la familia, por lo que le resultaba complicado tener que dividirse para apoyar la carrera de su hijo, no obstante, el panorama se tornó aún más gris cuando el actor tenía 12 años pues su madre también falleció y ante dicha situación el actor se fue a vivir con uno de sus tíos a Nuevo Laredo, Tamaulipas donde pasó el resto de sus días.

Pese a no contar con sus padres, Emilio Girón Fernández se convirtió en un hombre de bien y se sabe que se es una respetada figura del sector empresarial fronterizo. Cabe mencionar que no se sabe mucho acerca de la vida personal del ex actor, por lo que se desconoce si está casado y si es que tuvo hijos.

"El Torito" debe de tenr alrededor de 74 años en la actualidas. Foto: Especial

Por otra parte, en 2017 participó en diferentes homenajes a Pedro Infante por el centenario del natalicio del actor y en dichas apariciones públicas recordó algunas de las anécdotas que vivió como estrella infantil, además, señaló que el haber trabajado junto a “El Inmortal” fue un auténtico golpe de suerte.

SIGUE LEYENDO:

Joaquín Cordero: El único galán de Época de Oro que se peleó con Pedro Infante

Dolores del Río: ¿Por qué la diva del Cine de Oro no logró tener hijos? El terrible suceso que le impidió ser mamá