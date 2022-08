Andrea Meza derrocha confianza y belleza con ajustado vestido estilo Barbie

Andrea Meza se ha convertido en referente de moda y estilo con atuendos con los que derrocha belleza, como el ajustado y revelador vestido rosa con el que se suma a la tendencia Barbie que han seguido celebridades en Hollywood.

La ex Miss Universo no esconde que la moda es una de sus grandes pasiones y ha logrado inspirar a sus fans a través de sus redes sociales con atuendos perfectos para cada ocasión, como los más recientes para el verano usando colores vibrantes en cada uno de sus looks.

Tras su exitoso paso por las pasarelas, la modelo originaria de Chihuahua se ha ganado el corazón de los fans en su faceta como conductora desde Miami, donde durante una alfombra roja acaparó las miradas con un ajustado y revelador vestido rosa.

Vestido rosa de Andrea Meza. Foto: Instagram @@pichichipixx

Meza optó por un delicado y elegante vestido rosa con un escote profundo en “V” y detalles en tiras que delinearon a la perfección su cintura, look que combinó con un peinado estilo sirena llevando ondas en su larga cabellera. Además, usó zapatillas transparentes con diseño en punta estilo princesa.

Tendencia Barbiecore

Dua Lipa, Zendaya y Anne Hathaway son algunas de las celebridades que han llevado en grande la tendencia Barbiecore, algo que comenzó con la llegada de la famosa muñeca y tomó fuerza en los 2000 con atuendos llenos de color.

El desfile de Valentino a finales de 2021 demostró que el rosa estaba de vuelta y con él este estilo que se inspira en la muñeca Barbie, que pese a ser motivo de polémica en más de una ocasión se mantiene como inspiración y un icono de la cultura pop.

Tendencia Barbiecore. Foto: Instagram @pichichipixx

Esta tendencia se caracteriza por el color rosa que por tanto tiempo fue parte de Barbie, aunque esta vez sacado de la ficción con atuendos en tonos vibrantes que celebridades combinan con accesorios dorados, de plástico o coloridos.

El Barbiecore tomó más fuerza luego de que salieran a la luz las primeras imágenes de la cinta “Barbie” protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling como Ken. Aunque ya habían hecho suya esta tendencia actrices como Reese Witherspoon en “Legalmente rubia” y Tyra Banks.

