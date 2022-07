Andrea Meza paraliza Instagram en vestidito de flores perfecto para brillar en verano

Andrea Meza, ex Miss Universo mexicana, vuelve a confirmar en las redes sociales que es la mujer más bella del mundo con un coqueto vestiditio de flores perfecto para brillar en verano con el que paralizó Instagram al presumir su esbelta y curvilínea figura.

Meza dejó de ser Miss Universo en diciembre de 2021, sin embargo, no pasa desapercibida en las redes, pues sigue luciéndose con los outfits más chic que enamoran a sus millones de fanáticos. Ahora se ha convertido en influencer y también conductora de televisión.

Andrea Meza deslumbra en coqueto vestidito de verano

Fue este miércoles cuando Andrea, de 27 años, compartió en su cuenta oficial de Instagram un video en el que se dejó ver con un look perfecto para la temporada de calor, pues se lució en un vestido corto de color rosa, que destaca por su detalle de corte debajo del busto.

Andrea deslumbra con su estilo y belleza. Foto: IG @andreamezamx

"On Wednesdays we wear PINK" (Vestimos rosa los miércoles), fue la frase con la que la originaria de Chihuahua acompañó el Reel que ha causado furor entre sus millones de fans en la plataforma, recibiendo cientos de halagadoras palabras y casi 20 mil "me gusta".

Confirmando que es una auténtica fashionista, Andrea Meza, lució con mucho estilo un look de vestidito rosa con estampado de flores blancas, pieza que combinó con elegantes sandalias brillantes, paralizando Instagram, red social en la que cuenta con 2.2 millones de fans.

Así, la guapa ex reina de belleza deja claro que su gusto por la moda y el buen vestir no han quedado atrás como su corona, que aunque ya no la lleva siempre será recordada por los mexicanos, que la siguen en redes con mucho orgullo al ser la tercer connacional que logró triunfar en el famoso certamen.

MIRA EL VIDEO: