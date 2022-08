África Zavala presume figura en coqueto mini vestido morado | VIDEO

Coqueta y divertida, fue como se dejó ver en su último video de TikTok la actriz África Zavala, quien presumió su figura en un mini vestido morado. En el clip, la estrella de televisión no sólo dio cátedra de estilo, también mostró su lado más divertido, al hacer uso de un audio cómico.

La actriz de la segunda temporada de "Corona de lágrimas" ha sabido colocarse como un referente de moda para las mujeres, pues en sus redes sociales, como Instagram y Tik Tok, comparte las prendas en tendencia, siendo los vestidos entallados sus piezas favoritas, pues con ellas modela su curvilínea figura e impone con su estilo atrevido y glamuroso, demostrando que también se puede lucir sensual sin dejar la formalidad.

África Zavala presume figura en mini vestido morado

Este martes, Afri, como le dicen de cariño sus fans, compartió en la plataforma china un divertido clip junto a la actriz infantil Lara Campos, quien también es parte del cast de "Corona de lágrimas 2". En el video, la artista de 36 años utilizó un audio de la famosa serie "La Familia P.Luche", en el que Ludovica pide un consejo para elegir un atuendo para acudir a una fiesta.

África Zavala conquista en vestidos cortos Foto: @afri_zavala

"Tengo una fiesta esta noche, ¿no? y no quiero verme como una vieja cuarentona, pasada de moda ¿qué me recomienda?", se escucha decir a África Zavala, mientras que la pequeña actriz le contesta "Que no vaya". Este cómico video gustó mucho a sus fanáticos, quienes dejaron algunos mensajes y cientos de likes.

Además de llamar la atención por su divertido sentido del humor, África Zavala se robó las miradas con su look, pues la actriz presumió un mini vestido morado de mangas largas y holanes en la falda. Con esta prenda, la actriz volvió a demostrar que tiene una de las figuras más impresionantes del espectáculo en México, pues con ella modeló su curvilínea silueta y sus trabajadas piernas.

La actriz de 36 años tiene una larga trayectoria en los medios de comunicación, ya que comenzó en 2005 en la telenovela "Bajo el mismo techo" y en "Peregrina", su primer protagónico. Desde ese momento se ha mantenido trabajando en otros proyectos como "Amores con trampa", "La jefa del campeón", "Atrapada", "Vencer el pasado" y estará en "Corona de Lágrimas 2", melodrama que protagoniza Victoria Ruffo, con la que ha grabado algunos videos.

AQUÍ EL VIDEO: