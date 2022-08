Danna Paola cautiva con apasionado baile en revelador conjunto de cuero | VIDEO

Danna Paola se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera musical ante el éxito de su nuevo sencillo "XT4S1S", por el que tuvo un radical cambio de look con el que muestra una faceta arriesgada y seductora con la que esta vez cautivó usando un revelador atuendo de cuero.

Aunque la intérprete de “Mala Fama” ha dado de qué hablar por el videoclip de su nueva canción en el que viaja a bordo de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, cuenta con el poyo de sus seguidores y como muestra “XT4S1S” ya ocupa los primeros lugares de diferentes plataformas como Spotify.

Te puede interesar: El nuevo look de Danna Paola atrapa miradas en alfombra naranja | FOTO

Esta vez la estrella de “Élite” compartió un video en el que cautivó a sus más de 34 millones de seguidores en Instagram, pues en él presume su escultural figura mientras baila con un revelador conjunto que consta de un pantalón con tiras en las piernas y un crop top con pronunciado escote, todo en cuero.

La también actriz se suma a la lista de celebridades que han hecho suya la tendencia Y2K con la que traen de vuelta algunos de los mejores estilos de los 2000, como los lentes blancos y el peinado con un toque despreocupado, “rebelde” y girly con el que complementó su look.

Danna Paola responde a críticas

Danna Paola envió un contundente mensaje a quienes han hecho comentarios en redes sociales respecto a su “extrema delgadez”, mismos que señalan que podría tratarse de un desorden alimenticio. Además, habló sobre la supuesta cirugía a la que se habría sometido para perder más de 15 kilos de peso.

“Yo hoy en día me siento más sexy que nunca. Dejé justo esta parte de que me dejara de importar lo que opinan, dicen o no dicen de mí. Yo estoy tan feliz conmigo, con mi vida, con mi proyecto, con mi cuerpo, creo que es algo que tenemos justo que empoderar mucho más, es lo único que digo, allá afuera, a todes de verdad, ámense mucho, eso es lo más importante”, dijo en conferencia de prensa.

Te puede interesar: "Me siento más sexy que nunca": Danna Paola se siente orgullosa de su cuerpo tras críticas

Estilo de Danna Paola en "XT4S1S". Foto: Instagram @dannapaola

Esta no es la primera vez que la cantautora es blanco de body shaming, pues reveló que en el pasado proyectos laborales la han creado inseguridades sobre su físico. Algo que ha decidido dejar atrás y asegura que se encuentra más feliz y sana que nunca.

"Yo estoy perfecta. No estaría trabajando como estoy trabajando si tuviera algo mal, realmente. He trabajado toda mi vida, soy una mujer sana, gracias a Dios tengo la posibilidad de trabajar, de levantarme todos los días, de hacer ejercicio, de tener el instrumento que tengo, me encanta cantar, de bailar, de no dormir, de levantarme todos los días a ser la artista que soy”, añadió.

SIGUE LEYENDO:

Danna Paola se sube al Metro de la CDMX, demuestra que es una chilanga; los usuarios reaccionan con MEMES

Danna Paola: Fans afirman que podría abrir los conciertos de Dua Lipa en Latinoamérica

Estilo Motomami: 3 razones con las Danna Paola confirma ser la fan número uno de Rosalía