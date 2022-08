Tábata Jalil sube la temperatura en coqueta minifalda y top blanco

Tábata Jalil robó miradas en Instagram al lucirse en una coqueta minifalda que combinó con top blanco, logrando un look perfecto para los días de calor y el inicio del fin de semana, pues la conductora de "Venga la Alegría" subió la temperatura con un atrevido atuendo corto.

La famosa reportera del matutino de TV Azteca, que recientemente cumplió 43 años, se ha coronado como una de las favoritas en redes sociales, donde constantemente comparte sus looks, con los que da cátedra de estilo para mujeres bajitas, pues Jalil es considerada una de las celebridades que confirma que la estatura no importa cuando se trata de lucir increíble.

Tábata Jalil enamora de blanco y presume coqueto look

A través de su cuenta oficial de Instagram, Tábata se lució este viernes con un look de falda en corte "A" que destaca por su diseño de volados en la parte inferior, prenda que combinó con un top blanco sin mangas en estilo halter, atuendo con el que posó con las nubes de fondo.

Impone moda con sus atuendos de verano. Foto: IG @tabatajaliloficial

"Bailan en el aire y viajan del cielo, besos de sol, los quiero!!!!!!! Mil gracias por estar #love #naturelovers #naturelover #life #style #colors #look #blanco #white #sky #cielo #feel #photo #by @itstlalocromero #wind", fueron las palabras con las que la conductora del matutino acompañó la serie de fotos que han recibido cientos de comentarios y más de 20 mil "me gusta" a sólo unas horas de haberlas publicado.

"Todas las cosas que haces siempre los has hecho lucir y los haces lucir un montón super espectacular", "Bellísima mi Tabatita", "Hermoso angelito eres bellísima " y "Me derrite tanta belleza de mi chaparrita hermosa", son sólo algunos de los mensajes que recibió la licenciada en Comunicación.

En las imágenes que Tábata compartió se le puede ver luciendo un outfit fresco y juvenil, el cuál complementó a la perfección con un su cabello ondulado y unos botines de plataforma en color hueso, mismo tono de la minifalda que destaca por su diseño de cinturón integrado.

Tábata presume sus torneadas piernas en minifalda. Foto: IG @tabatajaliloficial

La reportera de "Venga la Alegría", matutino en el que ha estado por varios años, comenzó su carrera en los medios en el año 1998, en el programa "A quien corresponda", con el conductor Jorge Garralda. Hoy a más de 20 años de sus inicios en la televisión, es sin duda una de las favoritas.

Con su más reciente posteo en redes, Tábata recibió cientos de halagos por parte de sus seguidores, quienes nunca pierden la oportunidad de demostrarle su cariño, y se confirmó como un ícono de moda para muchas mujeres que ven en sus looks la opción perfecta para la temporada.

La reportera deslumbra con su belleza. Foto: IG @tabatajaliloficial

