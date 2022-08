El Mimoso denuncia robo en un aeropuerto; esto fue lo que pasó al exvocalista de Banda El Recodo | VIDEO

Luis Antonio López Flores conocido artistamente como “El Mimoso”, dio a conocer fue víctima de robo en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, todo ocurrió cuando el artista dejó su maleta para documentar, pero el equipaje apareció en muy mal estado y abierto, de esto se percató al llegar a su destino que fue Chicago en Estados Unidos.

El intérprete de regional mexicano no dudó en expresar su enojo y denunciar el acontecimiento a través de las cuentas oficiales en redes sociales, manifestó que le hacían falta varios objetos personales y que sus cosas estaban todas revueltas, ya que era evidente que habían esculcado y hurtado.

“Tengan cuidado están abriendo las maletas en el aeropuerto de la ciudad de México y sacando las cosas”, escribió en el video con el que anunció por lo que estaba atravesando, además agregó que estaba muy enojado.

Captura de video "El Mimoso".

“¡Que rateros! Estoy abriendo mi maleta y así como la ven, así me la dejaron. Vengo llegando de México a Chicago”, declaró el exvocalista de Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga en las imágenes que subió para sus más de 300 mil seguidores en Instagram.

Inmediatamente otros de sus amigos famosos empezaron a escribir muestras de apoyo y a platicar sus tristes experiencias, tal es el caso de la conductora Cynthia Urías, quien relató que en algún momento le pasó algo similar.

“Que coraje e impotencia, las maletas pasan varios filtros, creo que no es culpa de la aerolínea, pero sí del aeropuerto, a mi mamá le robaron en Aeromar todos los maquillajes de regreso de McAllen y la aerolínea no se hace responsable porque no pasó dentro del avión”, describió.

Mientras que la cantante Sheyla enunció que a ella también le han abierto la maleta. “Siempre lo hacen, a mí me robaron todos los perfumes que llevaba para regalarles en navidad y que compré con mucho sacrificio, no se hicieron responsables e historias de esas tengo muchas, no mandes cosas de mucho valor porque te las vuelan, besos Shey”, aseguró.