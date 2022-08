Victoria Ruffo revela cómo se ve en un futuro: ¿Quiere ser la eterna protagonista de telenovelas?

Una de las actrices más queridas de la televisión mexicana es Victoria Ruffo, quien además de destacar por su trabajo en producciones como "La Madrastra", "Victoria" y "La Malquerida", próximamente estrenará la segunda parte de uno de sus trabajos más exitosos: Corona de Lágrimas.

Es por ello que aprovechando que estaba realizando una sesión de fotos para esta novela dirigida por José Alberto "El Güero" Castro, la bella actriz de 60 años brindó una entrevista para Televisa Espectáculos, en la cuál habló acerca de retomar su papel como "Refugio" en la novela enunciada.

Sobre esto, se dijo muy contenta y ansiosa por retomar un personaje con el que se identifica tanto debido al amor que le profesa a sus hijos.

Aunque, Victoria Ruffo también reveló cómo ve su futuro artísticamente hablando y qué es lo que la orilla a elegir ciertos papeles que sin saberlo la han marcado profesionalmente hablando.

SIGUE LEYENDO: "Tengo mucho rencor": Eugenio Derbez descarta reconciliación con Victoria Ruffo | VIDEO

"La verdad nunca me he detenido a escoger personajes, me han llegado a mí y he tenido si quieres la intuición de decir sí y los he hecho. Son personajes que principalmente me han llamado la atención porque siempre han sido mamás", expuso Victoria Ruffo.