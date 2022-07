"Tengo mucho rencor": Eugenio Derbez descarta reconciliación con Victoria Ruffo | VIDEO

La relación entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez ha sido una de las que más polémica ha causado desde sus inicios, pues además de que sobre ellos giró el rumor de una supuesta boda falsa, presuntamente organizada por el comediante, el amor que alguna vez se tuvieron como pareja terminó en un terrible distanciamiento.

A pesar de ello, su hijo José Eduardo Derbez ha tratado de limar las asperezas entre sus padres en diversas ocasiones, lo cual no ha sido posible debido a las rencillas pasadas.

Aún así, hay una duda que prevalece entre el público y los medios y es justamente si es posible que en algún momento haya una reconciliación entre ellos, por lo cual Eugenio Derbez fue cuestionado al respecto.

Fue así que en el programa 'La Mesa Caliente' el reconocido actor destacó que para él es muy difícil el hecho de arreglar las cosas con Victoria Ruffo, principalmente porque su corazón aún alberga mucho rencor.

Esto porque debido a los términos en los que concluyeron su relación romántica, Eugenio Derbez vivió distanciado mucho tiempo de José Eduardo, llegando incluso a enterarse de su vida gracias a las revistas de espectáculos.

"Una de las razones por las que yo he peleado tanto y he sufrido mucho el tema, es por todos los años que dejé de ver a mi hijo. Hay un dolor adentro que no es fácil olvidarlo. No vi la infancia de mi hijo", explicó Derbez.