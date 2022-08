Reyli Barba: Habla de sus recaídas en el alcoholismo; "soy mejor persona cuando no tomo" | VIDEO

Para nadie es un secreto que el cantante Reyli Barba tuvo problemas con las adicciones en el pasado, mismas que le acarrearon muchos problemas, pero no dejó las cosas así, pues luchó con todos los elementos que tuvo a la mano para poder salir del hoyo en el que se econtraba.

Ahora, años más tarde se le puede ver contento; sin embargo, se corrió el rumor de que había sufrido una recaída, algo que desmintió apenas fue cuestionado por la prensa rosa. Aclaró que no tenía conocimiento de tales afirmaciones e incluso tomó las cosas con humor.

"¿Cuándo dijeron eso? No me enteré yo. Gracias a Dios estamos pasando los 7 años de no beber. Sólo por hoy, nunca cantaré victoria, pero gracias a Dios no hemos recaído. Al contrario, nos hemos relevantado porque empezamos a dar conciertos desde el 7 de enero y no hemos parado de producir música, que es lo más importante", mencionó Reyli Barba.

¿Cómo comenzó el problema de alcoholismo de Reyli Barba?

Tras aclarar que lleva años de no probar una bebida alcohólica, Reyli Barba le recomendó a las personas cuidarse y cuidar el alma, además de "no parar de hacer lo que Dios te puso a hacer", mencionó con conocimiento de causa y de quien tuvo amargas experiencias con la bebida.

Por otro lado, recordó que su problema nació por el exceso de amor de su padre, pues le dieron a probar la "cervecita" desde que era un niño y le tomó el gusto, sin que nadie supiera lo que iba a pasar. Ahora, se siente orgulloso porque no bebe y es una mejor persona sin los influjos del alcohol.

"Fue tanto el amor de mi padre que me invitaron a tomar la cervecita desde los 8 años y me gustó. Lo digo metafóricamente. Mi padre, bendito sea, él no sabía lo que iba a pasar. Simplemente ya no bebo y eso está bueno. Soy mejor persona cuando no bebo", reveló el exvocalista de Elefante.

SIGUE LEYENDO:

Karely Ruiz confiesa el dolor que sufrió con estas 2 perforaciones que terminaron por caerse | FOTO

"Escupió mi nariz": habla Jazmín, la joven que fue mutilada de una mordida por un excandidato en Veracruz

Mayela Laguna, exnuera de Silvia Pinal, no recibe dinero para mantener a su hijo | VIDEO