"Escupió mi nariz": habla Jazmín, la joven que fue mutilada de una mordida por un excandidato en Veracruz

Jazmín Pérez una joven de 28 años, dedicada a poner pestañas en la congregación de Piedras Negras, en el municipio veracruzano de Tlalixcoyan, sufrió un ataque perpetrado por un excandidato a la alcaldía de aquella demarcación que terminó por dejarla sin parte de su nariz.

Todo ocurrió el miércoles 17 de agosto cuando el novio de la víctima y el hombre identificado como Roberto convivían en un bar y éste se negó a pagar la cuenta, lo que ocasionó una discusión. Debido al elevado estado de ebriedad en el que se encontraba, Jazmín y una familiar decidieron llevarlo hasta su domicilio ubicado en la misma localidad.

Durante el corto trayecto él no paraba de insultar, amenazar e incluso agredió sexualmente a la joven al tocar su pierna y su pecho. Al llegar al destino Roberto comenzó el ataque en contra de la mujer que los acompañaba: la golpeó.

Al percatarse de lo que ocurría Jazmín rozó contra la pared el auto que conducía, propiedad del atacante, lo que encendió más la furia del sujeto que utilizó su fuerza para sacarla a jalones del vehículo, golpearla en contra de la banqueta y morder su nariz hasta arrancar parte de ella.

“Yo empiezo a gritar ‘suéltame, suéltame’, la mamá de él estaba viendo y le dice ‘suéltala’, cuando le dice suéltala, él me suelta, pero es para escupir mi nariz; me la arranca, la escupe, su mamá lo carga, lo mete a su casa y a mí me dejan ahí”.