3 Actores coreanos más guapos que te enamorarán con sus doramas

Los doramas coreanos son de gran popularidad, las plataformas de streaming ofrecen una gran colección de este tipo de series que puedes ver hoy mismo o durante el fin de semana. Además, no solo es su originalidad, sino también sus protagonistas quienes se han robado la atención de las fans.

Si no tienes pareja y tienes ganas de enamorarte, estos galanes coreanos son tu cita perfecta para armar un maratón de doramas coreanos. Checa las recomendaciones de series para ver esta semana, sus protagonistas se han convertido en los actores más populares de su época.

3 doramas con los actores más guapos

The Effect of a Finger Flick on a Breakup

Kang Tae Oh protagoniza esta serie de romance, siendo uno de los actores más populares actualmente. La trama sigue la vida de una maestra de salud en la secundaria. Ella decide terminar con su pareja al notar que no está siendo considerada en su relación por lo que no quiere terminar como su mamá. Cha Min Jae es un joven que no sabe recibir o dar amor, pero pronto ambos aprenderán sobre su sentimientos.

Doomt at your service

Seo In Guk protagoniza este dorama que sigue la vida de una mujer que recibe una fatal noticia, por lo que le pide ayuda al cielo y un ser encargado de la muerte decide darle un trato: vivir cierto número de días a cambio de pasarla bien durante ese tiempo. Sib embargo, sus planes se vienen abajo cuando ambos se enamoran entre sí.

Big Mouth

Dorama de Lee Jong Suk que sigue la vida de un fiscal que no tiene éxito en sus casos, por si fuera poco, es inculpado y confundido con un gran estafador. Por lo que cuando lo mandan a la cárcel, su esposa que e suna enfermera, hará todo lo posible por limpiar su nombre, pero, ¿realmente no es el culpable?

Sigue leyendo:

La mexicana que logró estar junto a BTS y fue la envidia de todo el ARMY (VIDEO)

Jungkook y Lisa de BLACKPINK “están” juntos y comparten algo muy especial