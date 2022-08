Desde la playa, Andrea Legarreta se confirma como la más bella en coqueto traje de baño

Andrea Legarreta se ha convertido en un referente de moda y estilo para muchas mujeres que pasan de los 40 y 50 años, pues con sus looks confirma que es una fashionista, como lo dejó ver desde la playa con un coqueto traje de baño de dos piezas con el que destacó su belleza.

Actualmente, la conductora está de vacaciones junto a su esposo e hijas, pasando días de descanso en Indonesia, y de acuerdo con los que todos los miembros de la familia han compartido en sus redes sociales, han tenido un exótico viaje, conociendo sobre la cultura de aquel país y hasta probando café de excremento, algo que causó sorpresa entre sus fans.

Andrea Legarreta se luce en traje de baño

Fue este viernes cuando Legarreta compartió en su cuenta de Instagram, donde siguen 5.9 millones de fans, un par de fotografías en las que se le ve posando sentada en un columpio y vistiendo un bikini en color negro y blanco, conjunto que combinó con una blusa deshilada, muy en tendencia para la temporada de verano.

La conductora conquista las redes con su estilo. Foto: IG @andrealegarreta

En las fotografías, que la propia conductora reveló fueron tomadas por su hija mayor, Mía Rubín, se puede ver a Andrea Legarreta luciendo un coqueto look de playa, perfecto para las mujeres que no desean mostrar mucha piel, pero sí lucir increíble, como ella lo hizo.

"No dejamos de jugar porque envejecemos… Envejecemos porque dejamos de jugar. #Jugando #SiendoFeliz #Indonesia #gilitrawangan #IslasGili #HappyMe #Travel #wonderfulindonesia Foto by @miarubinlega", escribió la presentadora en la publicación que ya ha recibido cientos de comentarios y más de 13 mil "me gusta".

En las imágenes que compartió Andrea se le ve luciendo un traje de baño de dos piezas, que destaca por su diseño de mini short, una de las prendas favoritas de la esposa de Erik Rubín, con la que destaca sus torneadas piernas, una parte de su cuerpo muy admirada por sus fans.

Andrea comenzó su carrera siendo una niña en comerciales de televisión, y aunque probó suerte en la música y la actuación, es su trabajo como presentadora la que la ha hecho destacar, pues definitivamente ha sabido conquistar a su público con su carisma y belleza.

Andrea presumió piernas de infarto con su coqueto look. Foto: IG @andrealegarreta

