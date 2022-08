Pati Chapoy apoya a Paco de Miguel tras ser humillado por Lolita Cortés en “La Academia”

El pasado fin de semana el comediante mexicano, Paco de Miguel salió humillado por Lolita Cortés tras su participación en “La Academia”, sin embargo, Pati Chapoy salió en defensa del también influencer y hasta se declaró fan de su trabajo, lo cual, generó un nuevo rose con su colaborador más que cercano, Daniel Bisogno, quien es otro de los principales detractores del cómico que le da vida a “Miss Lety”.

Para empezar a abordar el tema es importante recordar que este bochornoso episodio ocurrió en plena final de “La Academia” cuando Paco de Miguel, interpretando su personaje de “Miss Lety”, estuvo como invitado para amenizar la entrega de “Los Premios OMG”, pero sus chistes no fueron del agrado de Lolita Cortés, quien no dudó en ignorar al comediante para tomarse selfies y hacer cualquier otra cosa antes que escucharlo, lo cual, fue considerado por muchos como una humillación y falta de respeto al trabajo del comediante, lo cual, desató todo tipo de reacciones en redes sociales pues hubo apoyo para ambas partes.

Pati Chapoy apoya a Paco de Miguel

El debate sobre este incómodo momento vivido en “La Academia” llegó hasta el set de “Ventaneando” donde en plena transmisión los conductores comenzaron a comentar sobre lo ocurrido y Daniel Bisogno fue el primero en asegurar que el espacio que le ofrecieron a Paco de Miguel simplemente “le había quedado grande”, posteriormente, Pedrito Sola apoyó a su compañero de emisión asegurando que solo se fue a exhibir y exclamó “¡pobre hombre!”.

Ante los comentarios de los periodistas, Pati Chapoy salió en defensa de Paco de Miguel y aseguró que lo considera un comediante sumamente talentoso y hasta se declaró su fan, por lo que quedó más que aclarado a quién es al que apoya en toda esta polémica: “¿Pero por qué pobre? A mí me encanta, yo lo sigo en Instagram y me encanta”, sentenció Chapoy.

Pati Chapoy no dudó en defender a Paco de Miguel. Foto: Especial

Cabe mencionar que la temida Lolita Cortés ya no volvió a hablar de este polémico tema que acaparó la atención en la primera parte de la final de “La Academia”, mientras que Paco de Miguel utilizó sus redes para decir que “la culpa era suya por prestarse a ese tipo de circos”, sin embargo, horas después borró su tweet y solo se limitó a compartir memes sobre el bochornoso momento que pasó, lo cual evidenció que tomó el asunto con humor y que está dispuesto a dejar pasar este episodio.

