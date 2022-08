Huecco lanza el primer video musical financiado con Bitcoin de la historia

Con 15 años de carrera en la escena, el cantante español Huecco, se ha posicionado como uno de los máximos representantes en la música en español gracias a su gran carisma y su gran capacidad de reinvención y creatividad innovadora en cada paso que da, dejándolo claro con cada nueva canción que lanza.

Ahora, con motivo del lanzamiento de su próximo disco ‘XV Aniversario’, con el cual celebra este logro en su carrera, Huecco habló en exclusiva con El Heraldo de México sobre lo que viene en el futuro y las sorpresas que dará para mantener feliz a su público.

Te podría interesar: Lolita Cortés humilla a Paco de Miguel en La Academia por chistes en su contra: "Ni lo estoy mirando”

Empezar de nuevo

Antes de lanzar su proyecto en solitario por allá del 2004, Iván Sevillano Pérez era parte de la popular agrupación española de rock Sugarless, con la cual tuvo la oportunidad de recorrer el mundo y cumplir sueños que tenía desde joven; sin embargo, decidió dar un paso al costado para explorar un sonido propio y hacer su propia historia.

En este sentido, el cantante aseguró que ha sido una de las mejores decisiones que ha tomado en su vida, a pesar de que la tomó con un poco de miedo en un principio.

‘La realidad es que a veces como músico no das ese paso por el miedo a perder el impulso de la marca de la banda; es prácticamente empezar de cero. Pero ahora lo veo en retrospectiva y ha sido todo un sueño. Puedo hacer la música que a mí me gusta, me divierto y lejos quedaron esos días en los que teníamos que ponernos de acuerdo entre varias cabezas antes de hacer algo, entonces ha sido un gran viaje’, dijo sonriendo.

Huecco y un nuevo estilo

Con ese paso dado y ahora bajo el nombre Huecco, Iván decidió darle un gran giro a su proyecto tomando inspiración de muchos géneros musicales; electrónica, flamenco, ritmos latinos e incluso rock son algunos de los sonidos que definen su carrera como solista, con grandes combinaciones entre ellas que hacen de su música un concepto único.

‘Siempre me ha gustado la música y todas sus variantes. Hay gente que dice que no entiende estas mezclas que hago, pero cuando viajas, estudias, exploras diferentes ritmos, te das cuenta de que encajan y es allí cuando yo echo a volar mi imaginación para plasmarlo y hacer que la gente sienta, baile, llore y hasta ría. Es un proceso fantástico, para serte honesto’, aseguró.

El pimer criptoclip del mundo

Y en el tenor de mantenerse siempre a la vanguardia e innovando, Huecco marcó un hito produciendo el primer criptoclip del mundo, es decir, el primer video musical totalmente financiado con bitcoin, abrazando el futuro tecnológico como parte de su proyecto.

‘Este concepto nació de la idea de sumarnos al futuro que ya nos alcanzó. Yo invierto en critpomonedas, entonces queríamos financiarlo todo así; desde el pago a maquillistas o gente de sonido, hasta camarógrafos y el talento. Lo logramos gracias a una firma que nos apoyó con todo y fue genial. Todos recibieron bitcoin a sus carteras digitales y lo vemos como una inversión a largo plazo, ya sabes cómo funciona esto de repente’, dijo entre risas.

Pero eso podría no quedar allí, pues Huecco incluso ha hecho conciertos en los que el pago de entradas también es por medio de bitcoin; sin embargo, planea ir más allá, aunque no dio pistas sobre ello.

Te podría interesar: La hija de Marco Antonio Solís eleva la temperatura del fin de semana

Planes a futuro

Con este impulso, Huecco dijo en exclusiva a El Heraldo de México que su próximo álbum ‘XV Aniversario’ saldrá más adelante este año, o quizás para principios de 2023, además dio una pista interesante para todo su público de nuestro país, pues aunque no dio detalles, aseguró que está trabajando con sonidos mexicanos que podrían incluir mariachi o sonidos de banda.