Adela Micha estalla EN VIVO y defiende a los maestros de comentarios de exnarco; "acabas de decir una gran pend3j4d@"

La polémica y experimentada periodista y conductora de televisión, Adela Micha, se hizo tendencia la tarde de este viernes, luego de arremeter en contra de un exnarcotraficante que se hace llamar Camilo Ochoa, y quien ahora dice es un importante influencer, por agredir verbalmente a los profesores, de quienes dijo que si fueran “muy chingones” no estarán dando clases.

La también titular de su espacio en internet, La Saga, se molestó y reviró al supuesto influencer diciéndole que se retractará ya que lo que había dicho era una gran “pendejada”, una frase muy al estilo de ella.

Acabas de decir una gran pendejada, “que si el maestro es tan chingón no estaría dando clases”, tú no sabes qué es la vocación, pues bueno los maestros tienen algo que se llama vocación de enseñar”, dijo Micha.

El sujeto en lugar de aceptar su gazapo y ofrecer disculpas, prosiguió con sus “argumentos”, al decir que a pesar de que los maestros tienen vocación, en la escuela te enseñan a ser empleado.

Ante la cerrazón del sujeto, Adela no quiso continuar el “debate” con el personaje en cuestión y decidió darle por su lado.

“Mira, corrige… ‘si quieres ser exitoso dedícate al pinche narco, está poca madre…”, cerró un poco molesta la periodista. Y no contento con sus dichos, Ochoa siguió, al comentar que él la igual que otras personas ha fracasado, pero para llegar al éxito se debe fracasar “tienes que caerte para aprender”, dijo el exnarco.

Adela cerró su argumentación diciendo que si bien hay empleados y muchos de ellos han fracasado, ni ella ni muchos de ellos han matado a nadie, ni se han dedicado a lo que anteriormente se dedicaba Camilo.

“Pues sí, todos hemos fracasado nada más que una servidora no ha matado a nadie ni se ha dedicado a lo que tú te has dedicado. No quieras justificar lo injustificable”, indicó la conductora.